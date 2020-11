Couvre-feu à Paris : "couac il en coûte", le tweet moqueur du député PS de la Mayenne Guillaume Garot

Le porte-parole du gouvernement a annoncé ce matin l'instauration d'un couvre en plus du confinement à Paris et en Ile-de-France. Les services du Premier ministre ont aussitôt démenti. Une cacophonie moquée par les oppositions de droite et de gauche.