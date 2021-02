Couvre-feu renforcé : "On a échappé au pire" pour Bruno Retailleau

Des mesures sanitaires renforcées. C'est ce qui a été annoncé ce week end par le Premier ministre, Jean Castex, plutôt qu'un nouveau confinement. "On a échappé au pire" réagit ce lundi matin le sénateur vendéen Bruno Retailleau, également président du groupe Les Républicains au Sénat.

Une stratégie alternative

"Un confinement, ce sont aussi des violences, notamment conjugales. L'an dernier, un million de Français ont aussi basculé dans la pauvreté à cause de la crise sanitaire. L'utilisation de psychotropes est aussi en hausse. C'est à dire le mal-être que ça représente pour beaucoup de Français. Il n'y a pas de choix facile entre l'économie, le social et le sanitaire. Et je pense que les chiffres sont tels que la France peut encore lutter mais je pense que, pour ça, il faut une stratégie alternative".

Réquisitionner les hôtels

Pour Bruno Retailleau, il faut suivre l'exemple des grandes démocraties d'Asie pour maîtriser l'épidémie. "Il faut un dépistage général et un meilleur isolement des cas positifs". Notamment en réquisitionnant des hôtels pour loger les malades qui ont un petit appartement. "Quand vous vivez dans un petit appartement, vous risquez de contaminer 2,5 fois plus. On doit donc réquisitionner des hôtels et apporter à manger aux malades le temps de leurs sept jours d'isolement."

Bruno Retailleau plaide aussi pour un traçage des cas "remontant, rétrospectif", pour identifier les super contaminateurs. "Parce qu'on sait que, dans la population, il y a 10 ou 15% de ces super contaminateurs qui vont contaminer 80 à 90% de la population".

Sa solution vendéenne

Et pour améliorer le dépistage, pour lui, la solution est vendéenne : "une entreprise de Saint-Philbert-de-Bouaine qui a développé des tests salivaires PCR, fiables à plus de 85%, et dont vous avez le résultat en 40 minutes. Mais pour qu'ils soient autorisés, il a encore fallu lutter contre la bureaucratie".