Covid-19 : à Orléans, le maire demande la vaccination des personnels des écoles dès la semaine prochaine

Le maire d'Orléans demande, dans un communiqué publié ce lundi, que les enseignants et personnels des établissements scolaires de la ville soient vaccinés en priorité dans le "vaccinodrome" qui ouvre ses portes la semaine prochaine à Olivet.

Serge Grouard (Les Républicains) estime que cela représente 5.000 personnes environ à vacciner contre le Covid-19 pour la ville d'Orléans (enseignants des écoles, collèges, lycées et personnels non enseignants). Objectif affiché par le maire : éviter une augmentation du nombre de fermetures de classes, voire d'écoles, liée à la hausse des contaminations observée ces dernières semaines à Orléans et dans le Loiret : "bien que le Ministre de l’Education répète depuis des mois que les fermer n’est pas une option, le Président et le Premier Ministre se montrent désormais plus prudents en ajoutant que ce serait “en dernier recours”.

Eviter des fermetures de classes et d'écoles"

"Nous n’avons à ce jour “que” cinq classes fermées sur Orléans, mais nous le voyons dans les chiffres, le rythme des cas s’accélère. C’est pourquoi le maire d’Orléans souhaite que le gouvernement autorise à vacciner le personnel des écoles, des collèges et des lycées", précise le communiqué. Le maire rappelle qu'il partage le même objectif que le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui entend maintenir les écoles ouvertes.

"Le centre de vaccination d’Orléans est déjà fortement mobilisé mais le centre d’Olivet va ouvrir ses portes très bientôt, avec des dotations en doses à la hausse et la possibilité de vacciner 1.000 personnes par jour. Serge Grouard propose donc de réserver la première semaine de vaccination aux agents des écoles, collèges et lycées qui le souhaitent." Le "vaccinodrome" d'Olivet doit d'abord vacciner 500 personnes par jour, avant une montée en puissance à 1000 par jour vers la fin avril.

Le gouvernement prévoit de vacciner les enseignants à partir de mi-avril

Ce calendrier, proposé par Serge Grouard, n'est pas ce qui est prévu par le gouvernement, qui entend vacciner les enseignants à partir de mi-avril, le président Macron ayant parlé de "mi-fin avril". L'élu se montre très critique depuis le début de l'épidémie, contre la stratégie du gouvernement face au Covid-19, notamment en terme de vaccination.