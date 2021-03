Covid-19 : cet été, il ne faudra pas s'attendre à "des vacances normales", prévient Jean Castex sur Twitch

Le Premier ministre Jean Castex était l'invité du journaliste Samuel Etienne sur la plateforme Twitch, ce dimanche soir. Il répondait aux questions du journaliste et à celles des internautes. L'interview a débuté à 18 heures et a duré 1h30. Vers 21 heures, plus de 500.000 personnes l'avaient visionné.

A la question d'un internaute qui voulait savoir si nous pourrons partir en vacances cet été, Jean Castex a répondu qu'il espérait "mais ce ne sera pas des vacances normales. (...) On sera vacciné et on retrouvera une partie de notre liberté. Mais certains réflexes de prudence, de comportement, de règles sanitaires, resteront."

Un confinement en Ile-de-France n'est pas exclu

Interrogé par ailleurs sur le vaccin AstraZeneca, suspendu notamment en Irlande, en Norvège et au Danemark en raison de craintes liées à la formation de caillots de sang, le Premier ministre a indiqué que s'il "avait le moindre doute", il en demanderait "la suspension". "A ce stade, il faut avoir confiance dans ce vaccin et se faire vacciner, je le dis de la façon la plus solennelle, sinon, on aura des retards dans la vaccination, les Françaises et Français seront moins protégés et la crise sanitaire durera longtemps", a-t-il ajouté.

Jean Castex a également évoqué la "situation inquiétante" de l'épidémie de Covid-19 en Ile-de-France, que le gouvernement a décidé de ne pas reconfiner pour l'instant. "Chaque jour qui passe est un jour de gagné pour éviter ce confinement, mais s'il est nécessaire, comme on l'a fait ailleurs, comme on l'a fait avant, nous y procéderons", a-t-il indiqué. "Il n'est pas exclu mais il faut qu'on utilise toutes les armes à notre disposition pour éviter le reconfinement compte tenu des conséquences qu'il a pour la population", a-t-il insisté.

A la suite du ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, il a indiqué que "la fermeture des écoles est la dernière extrémité".