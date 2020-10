Covid-19 : des tags contre le couvre feu à Charlieu

"Non au couvre feu" et "non à la dictature", c'est ce que les habitants de Charlieu, au nord de Roanne peuvent lire depuis ce matin sur un des murs de l'ancien hôtel dieu qui abrite aujourd'hui deux musées. Et puis juste à côté, la façade de la mairie a également été taguée : "Berthelier démission" suivi d'un autre message "LREM pas chez nous", La République en marche, le parti présidentiel étant aussi celui de Bruno Berthelier, réélu à la mairie de la commune en mars dernier.

Une plainte a été déposée à la gendarmerie pour tenter de retrouver le ou les auteurs de ces dégradations. Le fait "d'une minorité de gens qui sont contre tout, contre le gouvernement, contre ceux qui prennent des décisions avec un mode d'expression que l'on ne peut que condamner", commente le maire.

Tags récurrents

"C'est la quatrième fois en dix ans que la façade de la mairie est victime de tags à caractère politique", recense Bruno Berthelier rappelant qu'avant les élections européennes, la police avait été visée.

Les deux autres inscriptions, cette fois sur un des murs de la mairie de Charlieu, visant directement le maire et le parti présidentiel dont il est membre. - Cliché transmis par Bruno Berthelier

Effacer ces inscriptions coûtera plusieurs milliers d'euros d'autant que les bâtiments concernés sont classés. Le maire de Charlieu ne cache pas son "profond agacement". Le couvre feu qui s'applique depuis la nuit dernière est "mis en place dans l'intérêt de notre population, pour préserver la santé de nos habitants, pour essayer d'accompagner le mieux possible nos personnels soignants pour qu'ils puissent travailler dans les conditions les moins difficiles possibles, ajoute-t-il. Que certains veuillent vivre comme avant et se foutent des autres, j'ai du mal à tolérer ce genre de comportements". Bruno Berthelier souligne que la commune abrite un Ehpad et une résidence pour personnes âgées. Taverne, pub... Charlieu compte aussi plusieurs établissements traditionnellement animés les soirs de fin de semaine et qui devront rester fermer durant six semaines du fait du couvre feu annoncé jeudi.

L'élu confie avoir déjà porté plainte à titre personnel au début du mois après avoir été insulté sur les réseaux sociaux.