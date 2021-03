Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a déclaré ce mercredi espérer un "retour à une vie plus normale (...) peut-être dès la mi-avril". Il a également rappelé que le Premier ministre tient une conférence de presse ce jeudi pour évoquer les semaines à venir "de gros temps".

Covid-19 : le gouvernement espère un retour à une vie plus normale "peut-être dès la mi-avril"

"Un retour à une vie plus normale (...) peut-être dès la mi-avril" : le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal évoque ce mercredi les espoirs d'embellie de l'exécutif sur le front de l'épidémie. "Le retour à une vie plus normale est en vue, les lieux qui font notre vie sociale rouvriront, c'est un horizon au bout du tunnel que nous devons avoir en vue" précise-t-il, en s'appuyant sur le déploiement de la campagne de vaccination. Le président Emmanuel Macron tient ce mercredi une réunion avec le chef du gouvernement et plusieurs ministres quant aux dispositifs à mettre en place pour permettre une prochaine "réouverture" du pays.

Avec cette annonce, le gouvernement veut offrir des perspectives aux Français lassés par les mesures de confinement. Mais les prédictions à court terme, pour les semaines à venir, sont moins optimistes. Le porte-parole du gouvernement parle de "semaines de gros temps" :

Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas une hausse exponentielle, mais c'est une montée continue

À la suite du conseil de défense sanitaire de ce mercredi matin, le Premier ministre Jean Castex tiendra demain, jeudi, une conférence de presse. Un durcissement des restrictions sanitaires dans les 20 départements placés sous surveillance depuis une semaine est envisagé pour infléchir la courbe des contaminations. Gabriel Attal rappelle que le gouvernement entend maintenir une "réponse différenciée" en fonction des territoires.