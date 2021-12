Covid-19 : "il va falloir vacciner les enfants", affirme François Hollande, invité de France Bleu Orléans

François Hollande est de retour à Orléans : l'ancien président de la République (2012/2017) vient dédicacer son dernier livre, publié chez Stock, "Affronter" à la librairie "Les temps modernes". Avant cela, il était invité en direct sur France Bleu Orléans ce mardi matin.

Interrogé sur les annonces du Premier ministre Jean Castex lundi soir pour enrayer la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, l'ex chef de l'Etat estime qu'elles sont nécessaires : "malgré toutes les contraintes qua ça pose dans les relations humaines, et même politiques puisque nous allons entrer dans une campagne, il faut, il est indispensable, que nous soyons plus que vigilants face au virus, qui a des variants, et on sait que les contacts humains sont la première cause."

Il va falloir vacciner les enfants"

François Hollande ajoute : "il y aura des mesures à prendre pour les écoles : on sait très bien qu'il va falloir aussi vacciner les enfants parce que ce sont les enfants qui transportent aussi le virus". Le gouvernement envisage en effet d'ouvrir la vaccination contre le Covid-19 "à tous les enfants" de 5 à 11 ans, "sur la base du volontariat, si possible d'ici la fin de l'année", comme l'a indiqué Jean Castex lundi soir.

François Hollande continue, globalement, à ne pas critiquer l'action du Président Macron et de l'exécutif face à cette crise sanitaire : "la seule attitude possible, c'est dignité, cohésion et autant je suis sévère sur un certain nombre de mesures fiscales, sociales, même économiques prises par le Président de la République, autant je pense qu'il faut faire bloc quand on est face à une épidémie ou une attaque venant de l'extérieur et je ne sortirai pas de cette attitude".