Covid-19 : "Il y a urgence à substituer le pass vaccinal au pass sanitaire" estime une députée Iséroise

Coup de théâtre à l'Assemblée nationale mardi soir. Alors que les députés s'apprêtaient à débattre toute la nuit le projet de loi sanitaire du gouvernement sur le pass vaccinal, pour une adoption au petit matin, la séance a été suspendue en raison de la faible présence de députés de la majorité. Cela compromet sérieusement le calendrier très serré du gouvernement. Le pass vaccinal pourra-t-il entrer en vigueur le 15 janvier ? La question se pose. "On a les moyens de s'organiser", estime la députée Modem de l'Isère Elodie Jacquier-Laforge sur France Bleu Isère. "Car il y a urgence à modifier le dispositif".

Comment vous avez vécu cette séance nocturne et qu'est-ce-que vous avez pensé de cette interruption ?

Alors, j'étais en séance la nuit dernière et en fait, pour vous expliquer comment les choses se passent : pour pouvoir siéger au delà de minuit, il faut effectivement un vote de l'ensemble des personnes présentes dans l'hémicycle et donc c'est ce qui s'est passé. Il y a une suspension de séance vers minuit, les groupes politiques de l'assemblée se sont réunis. Nous sommes revenus en séance pour pouvoir voter. Et là, effectivement, à quelques voix d'écart, une majorité des personnes qui étaient présentes en commission ont décidé de ne pas poursuivre l'examen du texte, au-delà de minuit.

Parce qu'il y avait aussi pas mal de députés de la majorité absents. Comment vous l'expliquez ?

Effectivement, il y avait quelques voix d'écart. On en a discuté avec la présidente, elle nous a confirmé qu'il n'y avait trois à quatre voix d'écart. C'est vrai qu'il y a eu une suspension, le temps que les personnes arrivent et se mobilisent, effectivement, nous avons été mis en minorité, donc il n'a pas été possible de continuer au-delà de au delà de minuit.

Résultat : c'est le calendrier du gouvernement qui risque maintenant d'en prendre un coup. Quels sont les conséquences de ce délai supplémentaire ?

On va avoir une conférence des présidents de groupe à l'Assemblée à 10 heures ce matin, qui va organiser notre agenda de la semaine. Il est possible qu'on reprenne ce soir. Vendredi était déjà ouvert pour la séance publique. Donc, le week end pourra, je pense, être ouvert pour qu'on puisse siéger. Donc, si vous voulez, on a les moyens de s'organiser.

Ce projet de loi doit transformer le pass sanitaire pass vaccinal. Pourquoi une telle nécessité ?

Vous connaissez comme moi la situation actuelle : plus de 100.000 cas de Covid, et on a vu le nombre de nouveaux cas vraiment exploser ces derniers jours, avec plusieurs milliers de personnes hospitalisées. Et ce qui est important aussi, c'est le nombre de lits en soins intensifs qui sont occupés par des patients atteints de la Covid-19. Tout cela nécessite un report d'opérations, ça peut occasionner des pertes de chance pour nos concitoyens. Donc il y a une urgence à modifier le dispositif et à substituer au pass sanitaire le pass vaccinal.

Certains députés, notamment du Parti socialiste, réclament la mise en place de la vaccination obligatoire. Est ce qu'au fond, ce ne serait pas plus clair qu'une campagne vaccinale ?

La vaccination obligatoire, moi, je n'y suis pas défavorable mais la question qui se pose alors est de savoir comment est-ce qu'on met en place cette vaccination obligatoire ? Aujourd'hui, vous avez des vaccinations obligatoires pour les enfants et pour certains professionnels. Si vous étendez cette vaccination obligatoire à l'ensemble de la population, moi je me pose la question en termes pratiques : comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place cette obligation ? Le pass vaccinal nécessite lui d'avoir un schéma vaccinal complet pour accéder à certaines manifestations, pour accéder à des lieux particuliers de convivialité. Mais il n'oblige pas tout un chacun à se vacciner. Donc, c'est à mon sens un équilibre entre la nécessité de protéger les Français, tout en permettant à ceux qui vraiment anti-vaccins et très réticents de ne pas se faire vacciner.