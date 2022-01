Covid-19 : la députée LREM de Haute-Vienne Marie-Ange Magne votera contre le pass vaccinal

Alors que les députés examinent ce lundi le projet de loi sur l'instauration du pass vaccinal à partir du 15 janvier, la députée LREM de la troisième circonscription de Haute-Vienne Marie-Ange Magne a annoncé ce matin sur France Bleu Limousin qu'elle votera contre le texte, s'interrogeant notamment sur la "proportionnalité de la mesure".

Interrogée sur la nécessité de ce texte qui va transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, Marie-Ange Magne a déclaré qu'elle n'en était "pas certaine", rappelant qu'elle avait, en octobre dernier, voté contre la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été prochain, et donc "je voterai contre le pass vaccinal, en cohérence avec mon vote précédent et pour des raisons juridiques assez évidentes", a-t-elle précisé.

Je pointais à l'automne dernier un risque d'accoutumance à la restriction de nos libertés, je pense qu'on y est

"Je pointais à l'automne dernier un risque d'accoutumance à la restriction de nos libertés, je pense qu'on y est, _l'exceptionnel devient aujourd'hui la norme_, on acte une rupture d'égalité entre nos concitoyens avec des mesures qui s'inscrivent dans la durée, et qui vont chaque jour de plus en plus loin" a dit la députée de la troisième circonscription de Haute-Vienne. "Je m'interroge sur la proportionnalité de ces mesures en regard de l'évolution épidémique, j'ai quelques questionnements" a précisé Marie-Ange Magne, ajoutant qu'un vote contre sa propre majorité n'est "pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire, l'enjeu est de rester loyale envers mon groupe politique, et en même temps d'être fidèle à mes convictions".

Ambiance pesante

Questionnée enfin sur les menaces dont ont fait l'objet plusieurs députés LREM dans le cadre de ce vote, Marie-Ange Magne a reconnu "avoir subi des pressions, effectivement, des mails anonymes très impersonnels qui sont envoyés à tout un tas de députés, ça fait partie de la vie politique. Quand on reçoit des menaces de mort en revanche, ça va trop loin et ce n'est pas acceptable", a-t-elle jugé. "J'ai reçu des menaces de mort comme certains de mes collègues LREM mais aussi des collègues de l'opposition" a rajouté l'élue de Haute-Vienne. Interrogée sur un éventuel dépôt de plaintes, Marie-Ange Magne a indiqué "faire un point avec l'Assemblée Nationale et avec mon groupe pour avoir une action collective", a-t-elle conclu.