Covid-19 : la fédération hospitalière des Hauts-de-France veut renforcer les mesures sanitaires

Regroupant des directeurs d'hôpitaux et des chefs de service de toute la région, la fédération hospitalière des Hauts-de-France a écrit au préfet et au directeur de l'ARS pour demander notamment un respect plus strict du confinement. Ils redoutent la saturation de leurs établissements.

Les hôpitaux doivent de plus en plus déprogrammer des opérations chirurgicales non urgentes

"Nous allons traverser deux à trois semaines très dures". Ziad Khodr, chef des urgences à l'hôpital de Saint Omer et vice-président de la fédération hospitalière des Hauts-de-France, est inquiet. Dans son hôpital, près de 50 à 60% des opérations chirurgicales non urgentes sont déprogrammées. Et ça pourrait s'aggraver, car la priorité est donnée aux lits de réanimation, près de 800 dans toute la région à partir de la semaine prochaine.

Alors pour le médecin et ses collègues du conseil d'administration de la fédération hospitalière des Hauts-de-France, il faut absolument éviter une saturation, qui serait préjudiciable pour prendre en charge les patients atteints du Covid-19 en réanimation, près de 300 la semaine dernière dans le département du Nord.

Il s'agit de sauver des gens

Et pour atténuer cette deuxième vague, la FHF Hauts de France propose au préfet et au directeur de l'ARS, dans un courrier envoyé vendredi dernier, de renforcer les mesures sanitaires en application, comme l'obligation du télétravail. Et ils appellent la population à mieux respecter le confinement, parfois pris à la légère selon eux : "Si on veut voir le mois de décembre autrement, _c'est maintenant que c'est en train de se jouer_", rappelle Rémi Pauvros, le président du conseil d'administration de la FHF Hauts de France. "J'entends bien les difficultés des uns et des autres, mais il s'agit de sauver des gens, de plus en plus jeune", ajoute-t-il.

La semaine dernière près de 170 personnes sont décédées du Covid-19 dans les hôpitaux du Nord et du Pas de Calais.