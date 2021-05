Covid-19: la situation sanitaire est préoccupante dans le Tarn-et-Garonne

La préfecture alerte sur le taux d'incidence dans le département, désormais le plus élevé d'Occitanie.

Alors que la situation sanitaire s'améliore généralement en France, ce n'est pas le cas dans le Tarn-et-Garonne. La préfecture donne l'alerte, alors que l'état d'urgence sanitaire prend fin au 1er juin.

C'est le taux d'incidence qui inquiète particulièrement : il plafonne à 91.4 pour 100 000 habitants, soit le plus élevé d'Occitanie ! Une inquiétude justifiée, en sachant que le taux d'alerte est à 50 personnes infectées pour 100 000 habitants et que la tendance n'est plus à la baisse dans le département.

La préfecture constate une augmentation particulièrement forte chez les 10-20 ans et des 20-30 ans. Des contrôles vont donc être renforcés dans les prochains jours pour vérifier que le couvre-feu à 21h et les autres règles sanitaires sont bien appliqués.