Covid-19 : Laurent Wauquiez dévoile le plan régional de soutien aux étudiants et apprentis

Laurent Wauquiez, le président de la Région AURA, a dévoilé ce lundi un plan d'action pour les étudiants et apprentis touchés par la crise covid. Au programme : tests, aide alimentaire, prise en charge psychologique et mise en relation avec les entreprises pour trouver stage ou contrat d'alternance.

Le président de la région Auvergne Rhône-Alpes a dévoilé ce lundi le plan de soutien aux étudiants et apprentis touchés par la crise covid. Ledit plan comporte trois volets : le premier est sanitaire, le deuxième concerne l'aide alimentaire et le troisième vise à aider étudiants et apprentis à trouver des stages ou des contrats d'alternance pour valider leur formation.

L'aide sanitaire

Fourniture gratuite de tests covid aux présidents d'universités et / ou directeurs de grandes écoles qui en feront la demande. Objectif : éviter les contaminations, bien sûr mais aussi permettre le retour de davantage d'étudiants en cours.

Mise en place d'une cellule d'appui aux étudiants en détresse psychologique. Un tiers d'entre eux seraient concernés selon l'Observatoire de la vie étudiante. Un numéro d'appel unique pour toute la région sera prochainement mis en place.

L'aide alimentaire

La région lance un appel à projets, financé à hauteur de 200.000 euros pour soutenir l'aide alimentaire, notamment pour s'appuyer sur le réseau des épiceries solidaires et renforcer la distribution de paniers-repas à destination des étudiants en internat sur des sites d'enseignement supérieur post-bac.

Je ne veux pas d'étudiants qui ont commencé des études et qui se retrouvent plantés" - Laurent Wauquiez

Sur les 36 mille jeunes en apprentissage dans la région, deux mille n'ont pas de patron. L'Etat les a autorisés, en septembre dernier, à entrer en CFA, bien qu'ils n'aient pas signé de contrat d'alternance. Seul hic, selon Laurent Wauquiez : le dispositif s'arrête à la fin février avec le risque, pour les jeunes, de devoir abandonner leur formation. La région va donc se substituer donc à l’Etat en les embauchant comme "stagiaires de la formation professionnelle". Les CFA devraient prendre en charge la scolarité.

L'aide à la recherche de stages et de contrats en alternance