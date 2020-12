Covid : le député savoyard Patrick Mignola cas-contact d'Emmanuel Macron lors d'un dîner avec douze personnes

Avant d'être testé positif au Covid-19 jeudi matin, Emmanuel Macron a dîné mercredi soir avec une douzaine de convives, mêlant responsables de la majorité et conseillers.

Parmi les invités se trouvait le député de Savoie et président du groupe Modem à l'Assemblée Patrick Mignola, désormais considéré comme cas-contact, même si l'ancien maire de La Ravoire, joint par France Bleu Pays de Savoie, n'exprime personnellement pas d'inquiétude, ayant lui même été contaminé il y a trois semaines "avec des symptômes légers". Le parlementaire, s'estimant protégé par ses anticorps, ne s'isolera pas en attendant un prochain test.

Douze à table, loin de la jauge recommandée aux Français

Ce dîner, qui ne figurait dans aucun agenda officiel, s'est déroulé dans des condition bien différentes de celles qui sont recommandées aux Français, loin de la jauge de six personnes maximum préconisée pour les repas de fin d'année.

Au total, douze hommes ont participé à cette réunion de travail qui réunissait autour d'Emmanuel Macron le Premier ministre Jean Castex, le président de l'Assemblée Richard Ferrand, les responsables LREM Stanislas Guerini et Christophe Castaner, ceux du MoDem François Bayrou et Patrick Mignola, le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler, le député Thierry Solère, l'eurodéputé Stéphane Séjourné, et le conseiller politique Maxance Barré.

Une table "de 15 mètres de long". François Bayrou

Selon les participants, la configuration du repas a toutefois permis de limiter les risques de contamination. François Bayrou a ainsi décrit auprès d'un correspondant de l'AFP une table de "15 mètres de long", quand une source de l'exécutif évoque une table d'une dizaine de mètres, et des distances entre chaque convive "entre 1,6 m et 2 m".

"Les dîners ou les déjeuners se tiennent dans la salle des fêtes dont la capacité d'accueil est de 700 places et qui nous permet cet aménagement", a fait valoir Christophe Castaner, en soulignant que chaque invité s'est exprimé dans un micro. Les mêmes sources assurent que la pièce a été aérée et soulignent que chacun disposait d'un plateau repas individuel.