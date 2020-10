Covid-19 : le président du Département du Loiret demande le report des élections départementales

Dans une tribune co-signée avec six autres présidents de Départements, Marc Gaudet (divers droite) demande le report des élections départementales prévues en mars 2021, en raison de la situation sanitaire en France.

Dans une tribune, qu'il a adressée à France Bleu Orléans, Marc Gaudet, le président (divers droite) du conseil départemental du Loiret demande, avec six autres présidents de départements, le report des prochaines élections départementales, prévues en mars 2021. Pour les signataires de cet texte, il convient de tenir ce scrutin en juin 2021.

A cause du Covid-19

Motifs : la situation sanitaire est telle qu'on ne sait pas si la campagne électorale et le scrutin pourront se dérouler dans de bonnes conditions (où en sera l'épidémie cet hiver ?). Et puis, la crise économique liée à cette épidémie de covid-19 implique, disent en substance les signataires, une mobilisation totale des présidents de collectivités pour y répondre.

Ne pas revivre le scénario des municipales 2020

Avec Noël Bourgeois (Ardennes), Jean-François Galliard (Aveyron), Nicolas Lacroix (Haute-Marne), Claude Léonard (Meuse), Frédéric Bierry (Bas-Rhin), Bertrand Bellanger (Seine-Martime), Marc Gaudet co-signe donc cette tribune et demande de retenir les leçons des élections municipales 2020 (le premier tour s'était déroulé le dimanche 15 mars, mais le second tour n'avait eu lieu qu'après le confinement, le 28 juin, du jamais vu).

"Chacun a en mémoire le déroulement chaotique des élections municipales. A l’évidence, le scénario risque de se répéter, s’agissant des élections départementales de mars prochain, rendant impossible la tenue d’un débat démocratique digne de notre république (échange sur le terrain, réunions publiques), sans même parler de la tenue des bureaux de vote proprement dit (...). La plupart des salles ne permet pas de garantir à la fois la tenue des deux élections et un niveau satisfaisant de sécurité sanitaire (...) Une faible participation aux prochaines élections départementales aurait comme conséquence certaine l’affaiblissement des élus pour tout leur mandat."

L'urgence n'est pas à l'organisation des élections, estiment les signataires

Pour Marc Gaudet, et les autres présidents de conseils départementaux, ce report "permettrait à la fois de sortir de l’urgence de la réponse que nous devons apporter à la crise sanitaire sociale et économique que nous traversons et garantirait le respect de nos institutions républicaines. Jamais dans l’histoire récente nos populations n’ont eu autant besoin des Départements : nous vous demandons de nous laisser être à la hauteur de cet immense défi". En clair, l'urgence n'est pas la préparation des élections, mais la réponse à la crise.

Notons toutefois que cette initiative n'a pas recueilli, à ce stade, l'assentiment de la majorité des présidents de Départements. Il y a sept signataires à ce jour, alors que la semaine dernière, à la présidence du Département du Loiret, on espérait que la tribune, qui était en gestation, soit signée par plusieurs dizaines de présidents de conseils départementaux.

Par ailleurs, même si officiellement, les dates des prochaines élections ne sont pas encore publiées, on sait que les élections départementales doivent (ou devaient ?) se dérouler en même temps que les élections régionales et que les dates des 14 et 21 mars 2021 sont évoquées.