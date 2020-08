Covid-19 : Posez vos questions en direct ce lundi au préfet de la Dordogne

Le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat, répondra en direct aux questions des auditeurs de France Bleu Périgord ce lundi matin 31 août. Il fera notamment le point sur la situation sanitaire en Dordogne et sur les mesures pour lutter contre le Covid.

Ce lundi 31 août, le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat, sera en direct dans la matinale de France Bleu Périgord. A 7h47, le représentant de l'Etat répondra aux questions de Charlotte Jousserand. Il fera notamment le point sur l'état sanitaire du département et sur la propagation du virus. On compte actuellement quatre clusters en Dordogne, à Vergt, Montpon, Sarlat et Périgueux. Il s'exprimera également sur les mesures prises pour lutter contre les incivilités comme la fermeture du jardin du Thouin à Périgueux, où des dizaines de jeunes ont pris l'habitude de se rassembler.

A partir de 8h15 le préfet répond en direct aux questions des auditeurs

A partir de 8h15, le préfet de la Dordogne répondra en direct aux questions des auditeurs . Ce lundi est en effet le jour de rentrée pour les enseignants, c'est aussi la veille de la rentrée scolaire pour les élèves et la veille de l'entrée en vigueur de l'obligation du port du masque dans les entreprises. Vous pouvez vous inscrire pour appeler dés 7h au 05 53 53 82 82.