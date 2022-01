Covid-19 : sans cérémonie possible, comment vos élus présentent-ils leurs vœux pour 2022 ?

Cette année, pour les mêmes raisons que l'année dernière, les traditionnelles cérémonies des vœux n'ont pas lieu, en ce mois de janvier, dans les mairies et autres institutions. Le gouvernement a demandé leur annulation à cause de l'épidémie de Covid-19.

"C'est une déception", commente le président de l'association des maires du Nord, Joffrey Zbierski, maire (sans étiquette) de Provin, "c'est une cérémonie qu'on attendait avec impatience. Mais aujourd'hui, on est rompu à ce genre d'annulations. Les jours meilleurs passent aussi par des sacrifices".

Simples vœux écrits

Plusieurs municipalités reviennent cette année à une méthode classique : l'écrit. A Arras, où les vœux auraient dû se tenir pour la première fois sur la place des Héros, la commune distribue un hors-série du magazine de la ville, où sont répertoriés les projets en cours.

A Lille, il n'y a ni grande cérémonie dans le grand carré de l'hôtel de ville, ni vœux dans les quartiers, la décision avait été annoncée dès le 7 décembre. Martine Aubry s'adressera aux Lillois par vidéo. Idem à Calais, les vœux qui se devaient se tenir au forum Gambetta seront diffusés sur internet le jeudi 13 janvier.

Cette énergie me manque

"Cette énergie me manque", reconnaît la maire LR de Calais Natacha Bouchart, "mais on ne peut pas faire prendre de risques aux personnes. Mon intervention vidéo sera donc moins solennelle que le discours habituel. Il faut trouver quelque chose de dynamique, avec des messages tout aussi importants, mais plus courts et plus rythmés. Si on ne peut pas communiquer en serrant la main ou en faisant la bise, il faut y aller avec le sourire et beaucoup de générosité".

Rien n'est encore annulé à Douai

Douai fait figure d'exception : le maire n'a pas encore tranché. Quatre séquences dans les quartiers figurent toujours au calendrier, mais à la fin du mois, les 27, 29 et 30 janvier, soit plus de trois semaines après la mise en place des contraintes annoncées par Jean Castex. Si elles ne sont pas annulées, elles pourraient se tenir en extérieur.

Le discours de curé devant son assemblée a vécu

Parmi les initiatives originales, il y a celle du maire de Villeneuve d'Ascq Gérard Caudron, qui propose, comme l'an dernier, aux habitants de formuler eux mêmes leurs vœux sur le site internet de la commune : "nous donnons la parole aux citoyens, pour qu'ils disent ce qu'ils souhaitent pour 2022, pour eux-mêmes, la ville, et même au-delà. Fin janvier, début février, je ferai une petite synthèse, une intervention sur internet. A mon avis, le discours de curé, devant son assemblée, du haut de sa chaire, a vécu".

Retour vers le futur pour Alain Bruneel

Mais la palme reviendra sans doute, comme l'an dernier, au député communiste du Nord Alain Bruneel. En 2021, il parodiait Mission impossible dans une vidéo devenue culte.

Cette année, il fait encore son cinéma : "Ce sera Retour vers le futur", révèle-t-il à France Bleu Nord, "je ne vous en dis pas plus pour garder la surprise. Mais on fait venir la voiture, la DeLoran, la vraie de vraie. On a besoin de partager, dans la rigolade. L'idée, c'est que chacun soit acteur de sa vie. C'est cela que l'on veut dire à travers ces vœux".

Le tournage est en cours, la vidéo sera en ligne sur la page Facebook d'Alain Bruneel le 28 janvier.