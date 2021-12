Covid-19 : sur France Bleu, Emmanuel Macron "croit profondément" que Noël peut se dérouler de manière sereine

Après Vierzon et Chateaumeillant mardi, Emmanuel Macron est attendu à Moulins, dans l'Allier, et Vichy, ce mercredi. Invité exceptionnel de France Bleu Pays d'Auvergne, le chef de l'État a défendu la stratégie du gouvernement face à la crise sanitaire et assuré que les Français pourront passer des fêtes de fin d'année "sereines", malgré la hausse du nombre de cas quotidiens de Covid. Le nombre de patients en réanimation dépasse désormais les 2.000, ce qui a conduit le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures lundi.

"Accélérer le rappel" de vaccin

"Nous avons essayé à chaque fois d'avoir une réponse proportionnée", a commenté Emmanuel Macron. "Nous sommes confrontés à cette vague qui traverse l'Europe à nouveau, et certains de nos voisins européens ont été obligés de complétement refermer leur pays. Des mesures très dures, par exemple, ont été prises en Allemagne. Parce que nous avons fait un effort collectif, tout particulièrement cet été et cet automne avec le pass sanitaire et une accélération de la vaccination, nous sommes protégés", a-t-il poursuivi.

"Simplement cette protection diminue avec le temps. C'est pour ça que la réponse, c'est d'abord d'accélérer le rappel", a insisté le chef de l'État. "Cette nouvelle dose nous re-développe des anticorps et permet, à la fois, de résister encore mieux à ce virus, d'empêcher ou de réduire très fortement sa circulation et surtout, de réduire très fortement les formes graves."

"Effort collectif"

"On ne va pas annuler tous les salons, mais on va réduire ces moments de convivialité où on mangeait et buvait dans un salon à proximité", a-t-il ajouté.

"L'utilisation du pass sanitaire nous permet de tenir les différents événements et de faire vivre nos services, mais aussi notre notre culture, nos commerces, les grands salons et les grands événements" a-t-il insisté avant d'appeler, à nouveau, à respecter les gestes barrières, "le masque, le gel hydro alcoolique, etc."

Les professions de l'évènementiel "seront accompagnées"

Interrogé par un auditeur de France Bleu Pays d'Auvergne, gérant d'une agence d'événementiel comptant deux salariés, Emmanuel Macron a assuré que les entreprises du secteur touchées par la crise liée à l'épidémie de Covid-19 "seront accompagnées". La réponse sera "rapide et spécifique", a dit le chef de l'État. "Les professions de l'événementiel, les traiteurs, toutes celles et ceux qui, en effet, fonctionnent sur ses activités de fin d'année (...) facilitent la contamination", a justifié le président de la République.

"L'idée aujourd'hui n'est pas de revenir à des mécanismes que nous avons connu mais d'accompagner les différents secteurs économiques de manière très ciblées", a-t-il ajouté. "Et donc on va prolonger les mécanismes d'activité partielle qui existent aujourd'hui qui étaient limités jusqu'à la fin de l'année. Pour toutes les entreprises où c'est adapté, on va prolonger ce mécanisme". Le chef de l'État a aussi promis que le gouvernement allait "donner des facilités sur les prêts garantis, mais nous allons aussi apporter des compensations, un accompagnement économique spécifique, en particulier sur les coûts fixes".