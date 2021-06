Covid-19, variant Delta : Jean Castex et Olivier Véran sont arrivés dans les Landes

Leur déplacement avait été annoncé hier mercredi : le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran sont arrivés ce jeudi 24 juin dans les Landes, à Mont-de-Marsan, où ils passent une partie de la matinée. Le chef du gouvernement et son ministre se sont d'abord rendus dans un cabinet de médecine générale, avenue du Houga à Mont-de-Marsan (cabinet du clos Voissard) avant de filer vers le centre commercial du Grand Moun pour assister à une opération de dépistage. Ils se rendront plus tard à la Caisse primaire d'assurance maladie de Mont-de-Marsan, où leur seront présentés le dispositif de contact tracing, qui permet d'identifier les cas contacts d'une personne contaminée par le Covid-19.

Le Premier ministre et le ministre de la santé sont arrivés aux alentours de 9h15 dans le cabinet médical du docteur Didier Simon, avenue du Houga à Mont-de-Marsan. Sur place, le docteur Simon a vacciné plusieurs patients. Selon lui, il est primordial de vacciner directement dans les cabinets : "Nous avons été parmi les premiers à le faire ici dans les Landes." Le docteur a expliqué à Jean Castex et à Olivier Véran sa difficulté à convaincre les adultes, entre 20 et 50 ans, de se faire vacciner : "Ils me disent très souvent qu’ils n’ont pas envie, qu’ils n’ont pas confiance en ces vaccins." Pour le docteur Simon il faudra rendre à terme la vaccination obligatoire. Mais pour Olivier Véran, "il est possible de trouver d’autres moyens de les inciter, sans passer par la vaccination obligatoire", a déclaré le ministre. Le docteur Simon n’a pas gardé la langue dans sa poche : "Pour le dire en landais, on s’est pris une branlée." Pour lui, ce n’est pas le problème du variant delta qui est inquiétant, mais celui de la vaccination : pas assez de jeunes se font vacciner.

Jean Castex et Olivier Véran se dont ensuite rendus, vers 10h, au centre Moun, le plus grand centre commercial de l'agglomération montoise, pour assister à des dépistages anti-Covid. Ils ont échangé avec des Landais et ont tenté de convaincre trois femmes, venues pour se faire tester, de se faire vacciner.

Variant Delta : 7 cas sur 10 dans les Landes

Si Jean Castex et Olivier Véran sont ce jeudi dans les Landes c'est parce que la situation épidémique se dégrade. Alors que le nombre de cas positifs au coronavirus poursuit sa décrue au niveau national, la tendance est inverse dans les Landes, où le taux d'incidence a progressé de près de 10% en une semaine. Le taux d'incidence dans les Landes (51 cas pour 100 000 habitants) est deux fois plus élevé que le taux national (24 cas pour 100 000 habitants). Le taux dans les Landes est aussi le plus élevé parmi les départements de France métropolitaine. Le responsable est connu : il s'agit du variant Delta, parfois appelé variant indien. Ce variant, qui représente désormais 9 à 10% des cas positifs en France, est déjà présent dans 70% des cas de contaminations dans les Landes.

Ce variant, plus contagieux que les souches précédentes, s'est notamment diffusé au Royaume-Uni, où il a remplacé en quelques semaines le variant Alpha (aussi appelé variant anglais), qui était apparu fin 2020 dans le sud-est de l'Angleterre. Certaines données préliminaires montrent qu'il pourrait également entraîner davantage de formes graves de la maladie et une moindre efficacité des vaccins disponibles.