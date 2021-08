Covid, assurance chômage, retraites : le point sur les dossiers chauds de la rentrée pour le gouvernement

Après trois semaines de pause les membres du gouvernement se retrouvent ce mercredi 25 août pour un premier Conseil des ministres. Si la gestion de la crise sanitaire, qui "n'est pas derrière nous" selon Emmanuel Macron, demeure en tête des préoccupations gouvernementales, de nombreux dossiers attendent le chef de l'État et ses ministres à quelques mois de l'élection présidentielle. L'exécutif compte sur la vaccination, présentée comme "la seule issue possible", et le pass sanitaire pour éviter d'imposer de nouvelles restrictions et faire aboutir ses réformes avant la fin du quinquennat.

Covid-19, l'inconnue de la rentrée

Cependant l'hypothèse d'une flambée des cas de Covid-19 dans les écoles à la rentrée, sous l'effet du très contagieux variant Delta, ne peut être écartée selon plusieurs spécialistes. Même si le taux de vaccination en France est désormais élevé (plus de 60% de la population a reçu les deux doses), les moins de 12 ans et une petite moitié des 12-17 ans, en revanche, ne sont pas encore vaccinés. Interrogé par l'AFP l'épidémiologiste Antoine Flahault estime qu'"une fois infectés ils [les moins de 18 ans] trouveront facilement chez leurs proches les 5% de population (à risque) qui suffisent à faire une vague". "La moitié des nouvelles infections auront lieu chez les enfants à partir de l'automne" anticipe aussi Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur, s'appuyant sur les modèles du centre de recherche.

Masque obligatoire à l'intérieur dès le primaire, fermeture de classe ou cours à distance en cas de tests positifs, campagne de vaccination... en conséquence, le ministère de l'Éducation nationale a choisi d'appliquer le niveau 2 du protocole sanitaire publié en juillet dans les établissements de l'Hexagone et de Corse à partir du 2 septembre.

Mais la vaccination des plus jeunes, décriée par les anti-vax sous le slogan "#TouchezPasAuxEnfants", divise. De nouvelles manifestations ont eu lieu samedi dernier dans plusieurs villes de France, contre la mise en place du pass sanitaire et l'obligation vaccinale, pour la sixième semaine consécutive. Elles ont rassemblé 175.500 personnes. Le gouvernement "doit être vigilant" vis-à-vis de ces manifestants, a commenté le politologue Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, auprès de l'AFP. Selon lui, "la grogne est là mais elle est éclatée. Peut-elle devenir homogène ? C'est le défi pour les manifestants et le risque pour le gouvernement".

Réformes des retraites et de l'assurance-chômage

Dans ce contexte l'exécutif prendra-t-il le risque de relancer le chantier de la réforme des retraites, à l'arrêt depuis le début de la crise sanitaire ? Cela n'arrivera pas "tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée", avait indiqué le président Emmanuel Macron le 12 juillet. Syndicats et patronat - qui ont déjà fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas d'une réforme des retraites avant la présidentielle de 2022 - seront reçus à Matignon les 1er et 2 septembre pour "un tour complet" des sujets sociaux de la rentrée, ont fait savoir des sources syndicales.

Le chef de l'État a par ailleurs confirmé que la réforme de l'assurance-chômage sera "pleinement mise en œuvre" le 1er octobre. Le juge des référés du Conseil d'État avait estimé fin juin que les "incertitudes sur la situation économique" ne permettaient pas de mettre en place au 1er juillet les nouvelles règles rendant moins favorable l'indemnisation du chômage des salariés ayant alterné contrats courts et inactivité. Les règles actuelles d'indemnisation des demandeurs d'emploi avaient donc été prolongées jusqu'à la fin du mois de septembre.

Justice

À huit mois de la présidentielle, le chef de l'État entend être réactif sur les sujets régaliens, notamment la sécurité et l'immigration, le principal angle d'attaque de la droite et du Rassemblement national.

Le Parlement a déjà adopté le 22 juillet un projet de loi renforçant les mesures "antiterroristes" et le renseignement qui prévoit, entre autres, davantage de contrôles pour les sortants de prison et le recours accru aux algorithmes. Le Conseil constitutionnel a également validé le 13 août les dispositions les plus controversées du projet de loi de lutte contre le séparatisme, dont la signature d'un "contrat d'engagement républicain" par les associations et le durcissement des règles de l'instruction en famille.

Un projet de loi sur l'irresponsabilité pénale, voulu par le président de la République après l'émoi suscité par l'absence de procès dans l'affaire Sarah Halimi, a été présenté en Conseil des ministres le 19 juillet. Emmanuel Macron a également annoncé des États généraux de la justice à la rentrée, après plusieurs polémiques sur l'état de la justice alimentées par la droite et les syndicats de policiers.

Décentralisation et relance

Les parlementaires auront aussi à plancher sur le projet de loi 4D sur la décentralisation, qui accorde de nouvelles compétences aux collectivités. Le texte a été adopté fin juillet en première lecture par les Sénateurs, qui l'ont considérablement étoffé. Il est attendu à l'Assemblée nationale à la rentrée.

Enfin le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, travaille sur un nouveau plan d'investissement. À l'automne l'ordre du jour devrait être quasi monopolisé par la longue séquence budgétaire (projet de loi de finances pour 2022, projet de budget de la Sécu).