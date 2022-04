Crash historique des LR : pour Nicolas Florian il faut "une ligne politique claire afin de refonder la maison"

France Bleu Gironde : Nicolas Florian, vous étiez hier à Paris au siège du parti Les Républicains pour un bureau politique d'après défaite. Dans quel état d'esprit êtes-vous ressorti de cette réunion ?

Nicolas Florian : d'abord il faut dire que cette réunion s'est tenue dans un climat apaisé avec beaucoup de bienveillance par rapport à Valérie Pécresse. On a eu un long débat sur la ligne à tenir entre les deux tours. Christian Jacob et l'ensemble de nos leaders ont rappelé que notre histoire, nos valeurs, devaient nous porter à ne pas laisser un soupçon quant à un vote vers Mme Le Pen. Et donc, la motion qui a été adoptée et que j'ai voté nous laisse la liberté à chacun de nous exprimer mais rappelle qu'il n'y aura pas une voix pour Marine Le Pen. Après, il y a des gens qui sont dans une autre sensibilité. Ils sont une petite dizaine, on les connaît, comme Eric Ciotti, qui, eux, ne feront pas d'appel à voter. Aujourd'hui l'ensemble des dirigeants et je me mets dans ce lot avons appelé à voter pour Emmanuel Macron.

Est-ce-que votre parti a encore de l'avenir après cette cuisante défaite ?

Les jours et les semaines qui viennent vont nous le dire. Dimanche c'était un effondrement donc on verra bien ce qui se passe après les législatives. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut refonder complètement cette maison pour celles et ceux qui se reconnaissent encore dans ces valeurs de la droite républicaine, des gaullistes libéraux et des centristes. Mais il faudra qu'il y ait ce débat interne sur une vraie ligne. On a bien vu que ce qui nous a porté tort pendant cette élection présidentielle c'est que la ligne n'était pas tout à fait clair. Donc, il faut déterminer une ligne politique avec une indépendance par rapport au gouvernement à venir. Il faut aussi reparler de nos valeurs, de nos orientations et qu'on tranche un débat qui aurait dû être tranché depuis de nombreuses semaines. A partir de là, on verra s'il y a un avenir pour cette famille politique.

Vous lancez un appel au dons pour renflouer financièrement les caisses LR et la compte en banque de Valérie Pécresse ?

Oui, parce qu'il y a la situation personnelle de Valérie Pécresse qui, effectivement, est endettée. Et puis la situation du parti politique LR n'est pas mieux. C'est une petite entreprise avec une cinquantaine de salariés. Valérie Pécresse et les dirigeants nationaux de LR ont fait appel à ceux qui ont voté pour nous. Ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs peuvent faire un don au parti ou à la campagne de Valérie Pécresse.