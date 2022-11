Crèche : le maire de Beaucaire saisit la Cour Européenne des Droits de l'Homme

Il y aura bien une crèche à Noël dans la cour de l'Hôtel de ville de Beaucaire. C'est ce qu' a annoncé ce jeudi, le maire RN Julien Sanchez, en direct à 8h sur France Bleu Gard Lozère alors que le conseil d'Etat vient de lui donner tort. C'est le préfet du Gard qui avait saisi le tribunal administratif en décembre 2020, arguant qu'une crèche n'avait pas sa place dans une collectivité publique. Julien Sanchez avait fait appel en mettant en avant les traditions provençales et le caractère artistique et festif de la crèche. Ce jeudi soir, Julien Sanchez annonce aller plus loin encore : il saisit la CEDH, la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

