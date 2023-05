"Créer un #metoomaires", l'idée d'un maire de Haute-Vienne face aux violences faites aux élus

Face à l'augmentation des agressions d'élus, +32% en 2022, le gouvernement présente ce mercredi une nouvelle structure : un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus. Son lancement intervient quelques jours après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins , en Vendée, qui a jeté l'éponge après des semaines de pressions et même l'incendie de sa maison. Une situation qui fait écho à ce que peuvent vivre certains maires en Corrèze et en Haute-Vienne, même si les langues ont parfois du mal à se délier.

Des menaces de mort pour le maire de Beyssenac, en Corrèze

Le dernier exemple en date se trouve à Beyssenac, où l'ouverture d'un centre de demandeurs d'asiles (CADA) a fait polémique au début du printemps. Le maire, qui n'a pas eu son mot à dire face à cette décision prise par le préfet de la Corrèze, a été confronté à de vives critiques et des manifestations houleuses. Des opposants au projet sont même allés encore plus loin, car il a également été menacé de mort. Francis Comby confirme avoir porté plainte contre ces menaces reçues par mail, mais il refuse d'en parler, de peur d'envenimer les choses. Un réflexe largement répandu parmi les maires, qui préfèrent se taire et relativiser les situations tendues qu'ils rencontrent.

Des tags sur la maison d'un adjoint à Solignac, en Haute-Vienne

Il est vrai qu'aucune plainte pour agression physique n'a été déposée en Corrèze ou en Haute-Vienne depuis le début de la mandature, en 2020. Mais sans aller jusque-là, certains élus reconnaissent qu'ils se sont parfois sentis "à deux doigts de prendre une baffe" ou qu'ils ont même du s'interposer, pour éviter que des situations dégénèrent. C'est le cas d'Alexandre Portheault, le maire de Solignac, en Haute-Vienne. C'est l'un des rares à accepter de témoigner, car il estime qu'il faut parler pour tenter d'enrayer cette spirale de violence, verbale la plupart du temps, mais qui s'est aussi traduite par des tags injurieux sur la maison d'un de ses adjoints. Une affaire pour laquelle l'enquête est toujours en cours.

Alexandre Portheault fait le parallèle avec les violences faites aux femmes, même s'il reconnait que ça peut paraitre osé. Il constate que la libération de la parole des femmes victimes a commencé à faire évoluer les mentalités et les comportements ces dernières années. Il se demande donc s'il ne faudrait pas "créer un #metoomaires" pour inciter les élus à se livrer à leur tour, "pour que les gens se rendent compte de ce qui pèse sur nous."

Des administrés de plus en plus virulents

Même s'ils refusent de s'exprimer publiquement, tous les maires joints par France Bleu Limousin partagent le sentiment que les conflits se sont attisés depuis le premier confinement. Ils déplorent notamment la hausse des rivalités et dénonciations entre voisins et une exacerbation des motifs de mécontentement qui peuvent se traduisent par attaques virulentes envers le maire. Surtout dans les petites communes où il y a une plus grande proximité avec ces élus locaux, souvent jugés responsables de tout et censés pouvoir - et même devoir - tout régler sur le champ.

Tous dénoncent aussi les messages insultants, malveillants voire la haine déversée à leur encontre sur les réseaux sociaux. C'est une autre forme d'agression, mais c'est tout aussi violent estiment les élus. Surtout quand leurs conjoints et leurs enfants sont aussi pris à partis sur ces réseaux, ce qui est de plus en plus fréquent.