Creuse : un hommage républicain a été rendu à Gérard Gaudin

Genouillac, France

Sous un soleil de plomb, 300 à 400 personnes étaient présentes ce jeudi matin à Genouillac pour rendre un dernier hommage à Gérard Gaudin. Le 1er vice-président du conseil départemental est mort en fin de semaine dernière, à l'âge de 69 ans. Sous les deux tentes blanches dressées, la famille, les amis, les proches mais aussi des élus de tout bord, venus de tout le département ont assisté à l'hommage républicain.

Adieu monsieur Gérard Gaudin, au revoir notre gégé - Valérie Simonet

Face au cercueil recouvert d'un drapeau tricolore, la présidente du département, Valérie Simonet a pris la parole, très émue. "_Ce dont nous nous souviendrons, c'est de ce sourire juste esquivé, de ce regard plaisamment malicieux_. C'est une figure de la droite creusoise, un gaulliste et un républicain qui sans jamais en imposer, inspirera naturellement le respect et l'intégrité de tous. Adieu monsieur Gérard Gaudin, au revoir notre gégé".

Valérie Simonet, la présidente du conseil départemental rend hommage à Gérard Gaudin © Radio France - Olivier Estran

Hommage républicain suivi d'une messe

Écharpe en bandoulière, tous les maires du secteur sont là. Guy Rouchon, proche du PS est le maire d'Ajain. Il garde le souvenir de quelqu'un de très humain : "C’était quelqu'un, même si effectivement nous n'étions pas du même bord avec qui on pouvait discuter et qui était toujours agréable". Durant la cérémonie, un coq chante dans le jardin voisin, comme un clin d’œil au métier de vétérinaire de Gérard Gaudin. Chantal et Fabien sont éleveurs, ils sont venus de La Cellette : c'était un ami, un bon vétérinaire, un très bon docteur pour les animaux. C'était un bon vivant, on l'appréciait beaucoup, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui". L'hommage républicain est suivi d'une messe. Gérard Gaudin a choisi d'être incinéré en toute intimité.