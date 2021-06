La Droite reste à la tête du conseil départemental de la Creuse à l'issue du second tour des élections, ce dimanche 27 juin.

Creuse : ce qu’il faut retenir du second tour des élections départementales

La majorité sortante de droite remporte les élections départementales de la Creuse à l'issue du second tour. Elle réussit à s'imposer dans neuf cantons sur quinze. La gauche, elle, en obtient six. Retour sur les résultats canton par canton.

Aubusson bascule à droite

A la tête de neuf cantons, la droite obtient donc 18 sièges au conseil départemental. Tous ses conseillers sortants ont été réélus. La droite réussit aussi à imposer deux élus de plus que lors des dernières départementales, grâce au basculement du canton d'Aubusson. Le binôme Divers Droites, Laurence Chevreux et Valéry Martin l'a emporté avec 64,86 % des voix face à Michel Gomy et Isabelle Laycuras-Pisani.

La droite a ainsi confirmé la tendance du premier tour. En effet, la majorité avait réussi à qualifier tous ses binômes sur les douze cantons encore en lice. Trois duos avaient réussi à s'imposer dès le premier scrutin, à commencer par la présidente sortante Valérie Simonet, réélue sur son canton d'Auzances, aux côtés de Jérémie Sauty avec près de 81 % des voix. A Evaux-les-Bains, Nicolas Simonnet l'avait emporté sur son rival Jean Auclair, tout comme le binôme divers droite Nicolas Simonnet et Marie-Thérèse Vialle, qui avait totalisé 65 % des suffrages.

Sauf surprise, Valérie Simonet devrait entamer un deuxième mandat à la tête du département. Le vote pour choisir le futur président se tiendra jeudi 1er juillet avec l'assemblée plénière du conseil départemental.

Guéret reste à gauche

Guéret, la ville-préfecture reste à gauche. Les binômes divers gauche l'ont emporté sur les deux cantons guérétois. Trois d'entre eux entament leur premier mandat au département. L'élue sortante Isabelle Penicaud, en binôme ave Thierry Bourguignon pour le canton Guéret 1, conserve son siège. Son binôme a obtenu 62,96 % des voix.

Résultats du second tour canton par canton

Cantons gagnés par la droite

- Ahun : Catherine Defemme et Thierry Gaillard (DVD) avec 58,17%

- Aubusson : Laurence Chevreux et Valéry Martin (DVD) avec 64,86 %

- Auzances : Valérie Simonet et Jérémie Sauty (DVD) avec 80,85 % ( élu au premier tour)

- Bonnat : Guy Marsaleix et Hélène Pilat (DVD) sont élus avec 70,78 %

- Boussac : Franck Foulon et Catherine Graveron (DVD) avec 57,82 %

- Dun-le-Palestel : Laurent Daulny et Hélène Faivre (DVD) avec 68,57 %.

- Evaux-les-Bains : Nicolas Simonnet et Marie-Thérese Vialle : 65% (élu au premier tour)

- Grand-Bourg : Bertrand Labar et Delphine Richard avec 63,49 %

-Gouzon : Marie-Christine Bunlon et Patrice Morançais : 100% (élu au premier tour)

Cantons gagnés par la gauche au second tour

- Bourganeuf : Marinette Jouannetaud et Jean-Jacques Lozach, avec 59,50 %

- Felletin : Jean-Luc Léger et Renée Nicoux avec 52,41 %

- Guéret 1 : Thierry Bourguignon et Isabelle Penicaud avec 62,96 %.

- Guéret 2 : Eric Bodeau et Mary-Line Coindat avec 51,78 % des voix.

- La Souterraine : Patrice Filloux et Marie-France Galbrun avec 58,70 %

- Saint-Vaury : Philippe Bayol et Armelle Martin (PS) avec 60,68 %.

Une abstention toujours forte

En Creuse, l'abstention au premier tour s'élevait à 60,59% . Elles baisse très légèrement pour ce second scrutin avec un taux qui s'établit à 59 %.