Creuse : de nombreux panneaux électoraux encore vides à trois jours du second tour

C'est un problème qu'ils assurent n'avoir jamais connu lors d'autres élections : de nombreux maires creusois sont en colère car beaucoup d'affiches électorales n'ont pas été collées au premier tour et le problème semble encore se poser au second.

"Si le problème n'est pas réglé d'ici dimanche, j'ouvrirai le bureau de vote avec une heure de retard pour le second tour, 9 heures au lieu de 8 heures ", met en garde Philippe Monteil, le maire du Chauchet, "c'est inacceptable de ne pas avoir les affiches officiels des candidats sur les panneaux électoraux, je le prends comme du mépris vis à vis des communes rurales... On ne voit pas ça à Paris ou dans les grandes villes".

Les panneaux électoraux à Saint-Martin-Chateau le jour du premier tour © Radio France - Olivier Estran

En Creuse, la scène s'est répétée dans au moins 15 communes (sur 258 en tout dans le département) d'après la préfecture : "c'est le nombre de maires qui nous ont appelés pour se plaindre de la situation", explique-t-on du côté du service communication. "Mais le chiffre réel est bien supérieure !", estime Michel Vergnier, le député-maire de la Creuse qui est aussi président de l'Amac, l'association des maires et adjoints de la Creuse, "d'après les retours que j'ai du terrain et ce que j'ai pu constater, je dirais que 20 % des affiches ont été posées pour le premier tour, pas plus. C'est ce qui arrive lorsque l'on confie une mission à une entreprise incapable de la mener !".

La mairie de Soubrebost avant le premier tour © Radio France - Olivier Estran

L'entreprise chargée d'afficher ne reconnait pas de responsabilité

L'entreprise en question s'appelle France Affichage Plus : elle a été mandatée par les 11 candidats du premier tour pour poser les affiches dans toute la France et a signé un contrat avec l'Etat pour le mener à bien. Contactée par France Bleu Creuse, la société annonce que 96 % des affiches auraient été installées pour le premier tour dans le département (Michel Vergnier s'est étranglé en apprenant le chiffre). France Affichage Plus reconnait tout de même quelques dysfonctionnements mais pas de son fait : dans certaines communes, de nouveaux panneaux ne seraient pas aux normes et les affiches ne colleraient et dans d'autres, l'adresse des panneaux n'aurait pas été mis à jour par la préfecture.

Accusations démenties par le service communication du Préfet : "nous n'avons eu aucun échange avec cette entreprise et de toutes façons, la liste des emplacements est facile à trouver sur notre site Internet". Vérification faite, la liste est effectivement disponible à cette adresse... "Je n'avais jamais vu ça pour une élection", ajoute encore Michel Vergnier, qui s'est improvisé colleur d'affiche pour son candidat (Benoit Hamon) au premier tour. A de nombreux endroits, ce sont les militants qui ont pallié les manquements de l'entreprise et collé les affiches de leur champion.