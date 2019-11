Creuse : Etienne Lejeune se lance dans la bataille des municipales à La Souterraine

La Souterraine, France

Etienne Lejeune, secrétaire fédéral du parti socialiste en Creuse et 1er adjoint à La Souterraine est candidat au fauteuil de maire. Il veut mener une liste "élargie". Retrouver l'intégralité de son interview ici.

"On arrive à La Souterraine sur la fin d'un cycle, explique Etienne Lejeune, la fin d'un cycle politique, Jean-François Muguay a fait savoir qu'il ne souhaitait pas être candidat à sa succession, la fin d'un cycle économique aussi avec la catastrophe de GM&S en 2017. Aujourd'hui, La Souterraine a un certain nombres de défis à relever et l'équipe sortante avait une discussion à avoir sur ses intentions. On a fait le choix à l'été, de ne pas se réunir entre élus sortants, mais d'élargir le cercle à près de 150 personnes qui sont des responsables associatifs, des Sostraniens, des citoyens qui sont engagés et avec lesquels on a réfléchi sur l'avenir de La Souterraine et les défis à relever pour demain."

Il est temps de tourner la page et d'en écrire une nouvelle

"Je suis devenu adjoint au centre ville en 2014. Et lorsque j'ai pris mes fonctions, il y avait 20% de vacance commerciale en ville. Aujourd'hui, il y en a 9%, on a divisé par deux ce taux. J'ai pris la présidence de la communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse qui est aujourd'hui en période de dissolution. Et j'avais donc un certain nombres de choses à régler. Aujourd'hui, fort de cette expérience et à la demande du collectif que nous avons crée, j'envisage de mener cette liste de rassemblement aux prochaines élections municipales".

Je suis et je reste sur mes valeurs

"Je suis connu comme quelqu'un de gauche et je n'ai pas changé. Nous avons rassemblé notre famille politique à La Souterraine. Et nous avons fait le choix de nous ouvrir. Les 150 personnes dont je parlais, ne sont pas toutes socialistes ou de gauche. Nous avons fait le choix de l'ouverture et toutes les personnes qui souhaitent adhérer à notre projet sont les bienvenues. Aujourd'hui, le projet est à maturité, on termine la démarche que nous avons lancé. Il y aura une liste qui sera proposée à partir de ce projet et derrière nous mènerons campagne pour les prochaines municipales".