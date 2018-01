Le collectif des "contribuables en colère" demande l'annulation de la cérémonie de voeux du président de la communauté de communes Creuse Grand Sud, organisée jeudi 25 janvier à 18 heures au hall polyvalent d'Aubusson.

Pour eux, c'est indécent d'organiser une soirée petits-fours et champagne entre élus alors que la com-com traîne toujours un déficit abyssal de 2,8 millions d'euros. Déficit qu'elle résorbe à coup de canif dans les subventions et de hausses des impôts locaux.

"Cette cérémonie est indécente vu la situation actuelle, les augmentations d'impôts pour les contribuables. Des voeux, ce sont des invités et donc des coûts, et on ne voit vraiment pas ce qu'il y a à souhaiter quand on a une situation financière aussi catastrophique" Valérie Alamarguy des Contribuables en colère