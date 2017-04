Creuse : La campagne présidentielle vue par les étudiants

Pour eux ce sera une grande première. Dans 10 jours, la plupart des étudiants creusois sont appelés aux urnes pour la première fois pour une élection présidentielle. Se passionnent-ils pour la campagne ? Réponse auprès des étudiants de l'IUT et de l'école d'infirmiers de Guéret.

Selon une étude IFOP du mois de mars l’abstention au 1er tour de la présidentielle s’élèverait à 52% chez les 18-25 ans. C'est plus que toute autre catégorie. Un manque d'intérêt ? "oui la politique ce n'est pas mon domaine" explique Justine en 3e année à l'institut de formation en soins infirmiers de Guéret. Mais elle assure qu'elle ira voter : "Beaucoup de femmes se sont battus pour le droit de vote, alors rien que pour ça, j'irai voter"

"Là nous sommes en plein dans le travail de fin d'études donc je n'ai vraiment pas le temps d'y penser" - Justine, étudiante à Guéret.

Soukaina elle aussi compte bien exercer son devoir de citoyenne, mais elle le reconnaît, elle est un peu déconnectée : "Depuis que je ne vis plus chez mes parents, je ne suis plus du tout la politique, je voterai comme ma mère"

Les jeunes : un électorat très indécis

A 10 jours du 1er tour, l'indécision des électeurs et celle des jeunes en particulier, ne semblent jamais avoir été aussi importantes. C'est d'autant plus difficile quand on ne connaît pas nécessairement les candidats, leur programme et leur parcours. Alors Solène a tenté de s'informer : "Je suis allé au meeting de Benoit Hamon, il a parlé des jeunes (...) le président idéal ce serait un mélange de plusieurs candidats en fait"

Antoine lui s’intéresse à cette campagne. Futur infirmier, il estime qu'on ne parle pas assez de la santé et des problèmes dans les hôpitaux dans cette campagne : "On est inquiet quand on entend certains candidats parler de suppression de poste parce que, quand on fait des stages, on constate déjà un épuisement du personnel."