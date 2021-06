Régionales : la Creuse envoie 4 conseillers régionaux à l'assemblée de Nouvelle-Aquitaine

Ce sont les seuls creusois qui siègeront à l'Assemblée régionale de Nouvelle-Aquitaine pour les six prochaines années : Etienne Lejeune (par ailleurs maire de la Souterraine), Geneviève Barat (déjà Vice-Présidente en charge de la ruralité et de la citoyenneté lors de la précédente mandature), Philippe Lafrique (président du district de football de la Creuse depuis 29 ans), et Marie-Hélène Michon (également maire de Flayat).

Ces quatre conseillers régionaux siègent dans la majorité socialiste d'Alain Rousset, qui l'a emporté au second tour ce dimanche, avec 39,51% des suffrages.

Les nouveaux conseillers régionaux en Nouvelle-Aquitaine prendront leurs fonctions à Bordeaux ce vendredi à l'hôtel de Région de Bordeaux.