Creuse : les élus du conseil municipal et le maire de Chambon-Sainte-Croix ont démissionné

Epilogue à Chambon-Sainte-Croix. Pratiquement un an après un clash en plein conseil municipal qui avait entraîné la mise en disponibilité du maire puis un divorce consommé avec son équipe, l'édile, ses deux adjoints et quatre conseillers municipaux ont accepté de démissionner.

De mai à septembre dernier, le maire de Chambon-Sainte-Croix (petite commune de quelque 80 habitants au nord du département) a été écarté de ses fonctions après avoir eu un comportement agressif en plein conseil municipal. A son retour en octobre, le divorce avec son équipe était consommé. Le maire changeait les serrures et la boîte aux lettres de la mairie. Plus de communication avec ses adjoints, plus de conseil municipal, des décisions unilatérales et des irrégularités en chaîne : pour la gestion de la commune et les administrés, la situation était intenable.

Après avoir une première fois proposé en septembre une démission collective (refusée), la préfète de la Creuse a réitéré sa demande aux sept élus de la commune ce 15 mars. Les lettres de démission étaient déjà prêtes. Cette fois-ci, ils ont signé. Le maire ne le faisait que si les autres élus démissionnaient. Et ils ont donc finalement accepté, "pour l'intérêt de la commune, pour qu'elle retrouve une gestion saine et efficace admet Jean-François Mérigot, l'ancien premier adjoint. Sinon, la procédure de destitution du conseil municipal (via le conseil des ministres) aurait pris entre 18 et 24 mois, et pendant ce temps-là il ne se faisait plus rien au sein de la commune, plus aucun projet. Donc on a accepté pour envisager un nouveau scrutin".

De nouvelles élections municipales devraient donc se tenir d'ici quelques semaines à Chambon-Sainte-Croix. Tous les élus démissionnaires peuvent se représenter. En attendant, c'est une commission spéciale désignée par la préfecture qui assure la gestion courante de la commune.

Nous avons contacté le maire démissionnaire de Chambon-Sainte-Croix, qui a refusé de s'exprimer à France Bleu Creuse.