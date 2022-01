L'ancien maire, et médecin généraliste de Saint-George-le-Pouge, Patrick Aïta, est décédé sur l'île de Madagascar le week-end dernier. Il avait 73 ans.

Creuse : Patrick Aïta, ancien maire et médecin de Saint-Georges-la-Pouge est décédé

Patrick Aïta est décédé ce 15 janvier à Madagascar du Covid, à l'âge de 73 ans. Il avait été le médecin généraliste de St-George-la-Pouge pendant 35 ans mais était aussi un homme politique. Maire de St-Georges-la-Pouge pendant vingt ans (de 1995 à 2015), il avait également été président de l'UDF en Creuse (et délégué régional et national), et s'était présenté aux élections législatives de 2012 sous les couleurs du MoDem.

Patrick Aïta avait par ailleurs fondé deux associations : "Creuse environnement", pour aider le retour à l'emploi et "Les enfants clowns de Saint-George" pour aider les enfants polyhandicapés. Il avait également présidé l'association malgache "Le Foudy" avec laquelle il avait notamment créé un dispensaire sur l'île.

Patrick Aïta a été inhumé à Tuléar, au sud de l'île de Madagascar.