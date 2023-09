Creuse : un buste à l'effigie d'André Chandernagor inauguré à Aubusson pour ses 102 ans

Il a fêté ses 102 ans bien entouré, et avec un cadeau qu'on ne reçoit pas tous les ans. Ce mardi 19 septembre, jour de son anniversaire, André Chandernagor a assisté au dévoilement d'un buste à son effigie, sur le parvis du Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat, à Aubusson. "Ça me touche profondément" a assuré le centenaire, en découvrant la statue réalisée par Hugues Malbreil à partir de photos prises par l'artiste lui-même.

Le buste à l'effigie d'André Chandernagor, réalisé par Hugues Malbreil, à Aubusson. © Radio France - Marie Dorcet

André Chandernagor est une des figures les plus emblématiques de la vie politique creusoise : maire de Mortroux pendant plus de 30 ans, élu député de la Creuse sept fois d'affilée entre 1958 et 1981, Ministre délégué chargé des Affaires Européennes sous les trois gouvernements Mauroy entre 1981 et 1983... Une carrière longue et bien remplie qui ne l'a jamais éloigné de la Creuse qu'il aime tant. "Je souhaitais que la commune puisse rendre un hommage tangible et pérenne à un homme exceptionnel qui a beaucoup œuvré pour Aubusson, pour la Creuse mais aussi pour son pays" explique Michel Moine, l'ancien maire d'Aubusson. C'est lui qui a eu l'idée de contacter l'artiste Hugues Malbreil après avoir vu une de ses sculptures de Charles de Gaulle à Montpellier.

"Impulsez les chances pour ce département"

André Chandernagor a en effet beaucoup œuvré pour son département : il a fait partie des élus qui ont permis la mise en place de la route Centre-Europe-Atlantique (actuelle RN 145), et a créé le Centre Jean Lurçat, entre autres. "C'était mon programme numéro un, de désenclaver ce département, et lui rendre le goût d'entreprendre" assure l'ancien député du département. Un investissement qu'il a engagé la centaine de personnes présentes à continuer : "Rien ne se fait sans travail, alors continuez. C'est un département qui a ses chances, elles sont en train de se développer, alors impulsez-les !"

André Chandernagor en compagnie de Nathalie Dumas, qui lui a consacré une biographie parue en 2022. © Radio France - Marie Dorcet

L'hommage s'est terminé par un verre de l'amitié avec, bien sûr, un gâteau d'anniversaire pour les 102 ans de l'homme du jour. Un rassemblement plein d'émotion aussi pour les proches d'André Chandernagor : sa fille, Françoise, qui rappelle que si son père est venu, comme il dit, en Creuse "par amour", elle y est restée, pour les mêmes raison, "par amour de la famille, mais aussi de la Creuse". Elle consacrera d'ailleurs son prochain roman au département.

Et le rendez-vous est déjà pris pour les 105 ans d'André Chandernagor : il est d'ores et déjà invité par la présidente du conseil départemental à l'inauguration de l'extension du Centre Culturel, prévue en 2026.