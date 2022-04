Creuse : vive émotion dans les deux villages où des croix gammées ont été taguées

Des croix gammées, une vingtaine, ont été découvertes lundi matin dans les villages de Saint-Pardoux-Morterolles et Saint-Pierre-Bellevue, dans la Creuse. Des tags dessinés au lendemain du second tour de l'élection présidentielle. Sur place, l'émotion des élus et des habitants est vive.

Les élus de Saint-Pardoux-Morterolles se sont empressés d'effacer les croix gammées, mais sur le fronton de la mairie, le symbole se devine encore. "Les gendarmes sont passés, ils ont fait leurs prélèvements. On n'allait pas laissé cette tâche ! C'est une horreur !", s'insurge Mario Canfora, 1er adjoint au maire. Dans ce village de deux-cents-onze habitants, Marine Le Pen a recueilli 52.54% des voix au second tour de l'élection présidentielle. "Nous étions les premiers surpris lors du dépouillement, mais c'est la démocratie. Il faut respecter les votes", explique l'élu. "Nous avons déjà eu des tags ici, mais liés aux coupes rases ou à la chasse, jamais ce type de symbole ! Est-ce que c'est une reconnaissance au vote Le Pen qui a été effectué, des partisans qui s'en réjouissent ? Est-ce que c'est une protestation ? On ne sait pas, l'enquête nous le dira. Mais oui c'est choquant, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller ensuite", ajoute Gilbert Bordes, le 2e adjoint. "Si ces personnes connaissaient leur histoire de France, elles comprendraient réellement ce que ça signifie", s'émeut son collègue.

La résidence Creusalis a aussi été taguée de croix gramées; © Radio France - Marion FERRERE

3.000 euros de préjudice pour Creusalis.

Un peu plus loin dans le village, la résidence HLM Creusalis a été aussi taguée. Sept croix dessinées sur les volets du bâtiment. Des marques que Christophe Cadillant tente, sans succès, de nettoyer. "C'est de la peinture de chantier, même avec une bombe spécialisée ça ne part pas, ça étale la peinture. Il va falloir les remplacer", explique-t-il dépité. Le préjudice est estimé entre 2.500 et 3.000 euros. "En attendant, nous allons relever les volets pour que ça reste le plus neutre possible. C'est un symbole très fort, très violent. On se soit de changer cela le plus rapidement possible". "Tout le monde se connaît, on peut avoir des divergences. Voter à droite à gauche. Mais en arriver là ? C'est choquant !", déplore encore abasourdi Bernard, qui réside dans le village.

Au total, une vingtaine de croix gammées a été découverte dans ces deux villages de la Creuse. © Radio France - Marion FERRERE

L'enquête de la gendarmerie est en cours.

Je suis née en 1936, j'ai connu et je me souviens de la Seconde Guerre. Des croix gammées dans un si petit village, c'est insupportable"

Même émotion et incompréhension quelques kilomètres plus loin, à Saint-Pierre-Bellevue. Entre les deux villages, tous les panneaux de signalisation ont été tagués. La mairie et panneau d'entrée dans la commune également. Ici, le Rassemblement National a récolté plus de 58% des suffrages dimanche soir. "La campagne électorale s'était bien passée, l'affichage n'a pas été endommagé, le scrutin s'est bien déroulé. Les électeurs se sont exprimés. Et avec ces tags, la démocratie n'est pas respectée", regrette Pierre-Marie Nourrisseau. "Evidemment les habitants sont choqués, les croix gammées ont une connotation particulière, douloureuse", complète l'édile qui effectue son premier mandat. Une colère que confirme Lucie, 86 ans. "Je suis née en 1936, j'ai connu et je me souviens de la Seconde Guerre. Des croix gammées dans un si petit village, c'est insupportable".

Une plainte a été déposée par Creusalis et les maires des deux communes. L'enquête de la gendarmerie de Royère-de-Vassivière est en cours.