Crise à l'agglo de Mont-de-Marsan : 11 maires demandent la "démission immédiate" de Charles Dayot

La crise continue au sein de Mont-de-Marsan Agglomération. Après le rejet du budget, le 30 mars dernier , 11 maires de la communauté d'agglomération montoise réclament la démission du président, Charles Dayot.

À l'issue d'un vote à bulletins secrets, 30 élus ont en effet voté contre le budget, et 25 pour. Un sérieux revers politique pour Charles Dayot, qui n'a donc plus de majorité et qui a jusqu'au 15 avril pour procéder à un second vote. S'il ne convoque pas une nouvelle assemblée d'ici-là, alors la main passera à la préfecture des Landes, qui appliquera en l'état ce budget, à condition qu'il soit sincère et équilibré.

"Une situation de blocage"

"À ce jour, nous n’avons aucune information sur un deuxième vote", expliquent les maires. "Onze maires de l’agglomération montoise souhaitent réagir et apporter quelques précisions sur la situation à Mont-de-Marsan", ajoutent-ils. Ces 11 édiles, sur les 18 communes que compte la communauté d'agglo, sont Joël Bonnet, maire de Saint-Pierre-du-Mont, Philippe Saës, Maire de Saint-Martin-d’Oney, Dominique Clavé, maire de Bretagne-de-Marsan, Jean-Louis Darrieutort, maire de Saint-Perdon, Pierre Mallet, maire de Benquet, Michel Garcia, maire de Saint-Avit, Claude Coumat, maire de Lucbardez-et-Bargues, Catherine Bergalet, maire de Gaillères, Jean-Guy Baché, maire de Bougue, Nathalie Boïardi, maire de Bostens, et enfin Denis Capdeviolle, maire de Uchacq-et-Parentis.

"Conscients des difficultés financières de notre agglomération, nous ne partageons pas tous les orientations budgétaires proposées", expliquent-ils. "Nous avons récemment proposé une réunion de l’ensemble des maires pour évoquer l’avenir de notre agglomération. En vain. Nous sommes aujourd’hui dans une situation de blocage", décrivent-ils. "La mise sous tutelle de l’agglomération est de la seule responsabilité du président", affirment conjointement les 11 maires.

Charles Dayot démissionnera-t-il ?

C'est pourquoi, "la confiance étant rompue, nous appelons pour l’avenir de notre agglomération, compte tenu de la situation, à une démission immédiate de notre président Charles Dayot, afin qu’un nouvel exécutif puisse adopter un budget, et retrouver de la sérénité", conclut le communiqué.

Dans son côté, Charles Dayot, joint par France Bleu Gascogne, se refuse à tout commentaire et promet une communication dans les jours qui viennent. Selon nos informations, le maire de Mont-de-Marsan ne compte pas démissionner, ni convoquer une assemblée pour procéder à un nouveau vote. De fait, c'est donc la préfecture des Landes qui gèrera l'agglomération, à partir paradoxalement du budget rejeté. Si jamais, les élus de l'agglo veulent rajouter une dépense, ils devront se réunir en séance, en décision modificative. Mais Charles Dayot, lui, restera malgré tout président.