Crise à l'agglo de Mont-de-Marsan : "bal des faux-culs" et règlements de comptes au conseil communautaire

Il aura donc fallu près de six heures pour arriver au bout de ce conseil communautaire, ce jeudi 22 juin, à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Il s'agissait du premier conseil communautaire depuis le rejet, à la majorité, du budget 2023 , en mars dernier.

En l'absence de majorité, rappelons que c'est la préfecture des Landes qui a mis en place un budget, après l'avis de la chambre régionale des comptes. Mais en toile de fond, c'est bien la politique et la gestion du président, Charles Dayot, qui était pointée du doigt par les élus frondeurs. Depuis, des élus ont d'ailleurs réclamé, à plusieurs reprises, la démission du président et maire de Mont-de-Marsan.

Ce conseil, très dense (46 délibérations !) était donc très attendu et il a été le spectacle des tensions qui persistent au sein de Mont-de-Marsan Agglo.

Pourtant, avant le conseil, Charles Dayot nous confiait qu'il souhaite retrouver un climat apaisé et que sa main restait tendue... et bien raté... dès le point 4 de l'ordre du jour... la présentation de l'avis de la chambre régional des comptes et du budget acté par la préfecture

C'est là que démarre un dialogue de sourds de près de 2h...

et c'est Joël Bonnet, le maire de Saint-Pierre-du-Mont, qui ouvre le bal, gentimment

BOB « Il ne faut pas prendre en otage la collectivité… »

Puis c'est la gauche qui dégaine, avec le coup de gueule Jean-Baptiste Savary

BOB « la cocotte est bien remplie. Le bal des faux-cul, c’est vraiment insupportable » « Mme Darrieussecq, vous rêvait de revenir, on ne va pas se mentir » « … c’est pas ça qui est intéressant »

Et au tour de Charles Dayot de régler ses comptes...

Avant une réponse d'Eliane Darteyron... vice-présidente de l'agglo et conseillère municipale de Mont-de-Marsan

Pied : Et ça doit encore continuer comme ça pendant 3 ans, jusqu'aux prochaines élections... mais ce conseil communautaire a malgré tout été l'occasion de voter de nouvelles délibérations avec l'enveloppe qui restait du budget mis en place par la préfecture des Landes... subventions votées aux associations, au théâtre de Gascogne, à l'office de tourisme, au centre intercommunal d'action social, entre autres... débat aussi sur les travaux du cafémusic, sur les travaux de voirie, mais aussi sur l'agrandissement de l'école du Mistral, à Saint-Pierre-du-Mont