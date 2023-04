Crise à l'agglo de Mont-de-Marsan : Charles Dayot reste en poste et dénonce "un règlement de compte personnel"

Charles Dayot, le maire de Mont-de-Marsan, et la préfète des Landes, Françoise Tahéri, lors de la cérémonie des 90 ans du centre d'expertise aérienne militaire de l'armée de l'Air et de l'Espace.

Charles Dayot ne démissionnera pas. Ou en tout cas, pas pour l'instant. Le président de la communauté d'agglomération de Mont-de-Marsan, dans les Landes, prend enfin la parole dans une lettre ouverte envoyée samedi 8 avril aux 55 élus du territoire. Dans ce courrier, il reste droit dans ses bottes, fustigeant ses "détracteurs", et confirmant qu'il va "adresser, comme le prévoit la procédure, le budget à notre préfecture".

ⓘ Publicité

Pour rappel, à l'issue d'un vote à bulletins secrets, le budget 2023 a été rejeté à 30 contre 25, le 30 mars dernier. Un sérieux revers pour le président, Charles Dayot, qui perd donc sa majorité, plongeant encore davantage la communauté d'agglomération dans la crise.

Onze maires, sur les 18 communes que compte l'agglo, ont d'ailleurs publié un communiqué commun , vendredi 7 avril, évoquant une "situation intenable", et demandant la "démission immédiate" de Charles Dayot, "afin qu’un nouvel exécutif puisse adopter un budget, et retrouver de la sérénité".

"Je reste en pleine gestion"

Mais pas de quoi faire vaciller le président de l'agglo, qui ne change pas de position. "Je reste en pleine gestion", et "je serai le garant de la continuité de fonctionnement de notre territoire", écrit notamment Charles Dayot, qui renvoie la responsabilité de cette situation à ses détracteurs.

"Malheureusement, nous n’avons entendu ni objection ni proposition de fond du budget parmi celles et ceux qui ont souhaité transformer ce moment fort de notre territoire en un règlement de compte personnel", affirme-t-il aux élus, ajoutant, "non sans un certain acharnement, quelques élus ont choisi d’utiliser le vote du budget à des fins personnelles et politiciennes, tentant, ce faisant, de prendre en otage le bon fonctionnement de la collectivité, de nuire à son image et de perturber le travail quotidien de ses agents. Nos détracteurs ne reculent décidemment devant rien."

Charles Dayot qui rappelle qu'il a été élu démocratiquement au poste de président de l'agglo, "le 15 juillet 2020". "Ces tentatives grossières de déstabilisation à l’œuvre depuis plus de 2 ans n’ont que trop duré : notre territoire, ses habitants, ses agents méritent mieux." Il ne nie cependant pas la crise au sein de l'exécutif. "Chacun appelle de ses vœux à un changement de gouvernance. Ce moment viendra", ajoutant ensuite que le budget 2023 doit être exécuté.

Il refuse cependant l'expression de "mise sous tutelle" de la communauté d'agglo par la préfecture. Mais il s'agit là d'un débat sémantique car, quoi qu'il en soit, l'exécution de ce budget va bel et bien être entre les mains de la préfète, quand bien même il a été rejeté à la majorité.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Les communautés d'agglomérations ont l'obligation légale d'adopter un budget pour l'année 2023 avant le 15 avril prochain. De fait, puisque Charles Dayot n'entend pas convoquer une nouvelle assemblée, il ne peut y avoir de vote.

La préfecture des Landes va donc saisir la chambre régionale des comptes, la juridiction en charge de vérifier les comptes des collectivités locales. Celle-ci disposera d'un mois afin de confirmer si ce budget est bien équilibré et sincère, comme le veut la loi. Si c'est bien le cas, alors la préfète pourra exécuter ce budget.

Dans une note explicative qui accompagne cette lettre ouverte de Charles Dayot, il est estimé que d'ici le 31 mai, il y aura "une reprise du fonctionnement budgétaire normal", si tant est que tout ce qui se passe est bien "normal". Car ce calendrier ne va certainement pas apaiser les tensions au sein de l'institution. Charles Dayot adresse une fin de non recevoir et reste président, coûte que coûte. Son budget sera appliqué, coûte que coûte. Et cela, même s'ils ont tous les deux été rejetés à la majorité.