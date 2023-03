Crise à l'agglo de Mont-de-Marsan : le budget rejeté, Charles Dayot perd sa majorité

Coup de tonnerre à Mont-de-Marsan agglomération, jeudi 30 mars. Le budget pour l'année 2023 a été rejeté par les élus du conseil communautaire. À l'issue d'un vote à bulletins secrets, 30 élus ont voté contre, et 25 pour.

Un sérieux revers pour le président de l'agglo, Charles Dayot, qui n'a donc plus de majorité et qui s'est d'ailleurs empressé de lever la séance sitôt les résultats proclamés, sans plus de commentaire. Car, au-delà de la question du budget, c'est surtout la politique et la personnalité du président qui étaient jugées ce jeudi soir.

"Charles Dayot n'a plus la confiance d'une majorité des élus"

"Dans toutes les assemblées locales ou nationales, le vote du budget est un vote de confiance, à savoir est-ce qu'on considère que l'équipe en place a fait un travail suffisamment bon ou pas", explique ainsi Mathieu Ara, conseiller communautaire, proche de Geneviève Darrieussecq. "Cela démontre que Charles Dayot n'a plus la confiance d'une majorité des élus, ce que l'on savait déjà. Entre les problèmes internes, de fonctionnement, de fuite des cadres, de surcoûts des projets, de retards... Cela s'est matérialisé par un vote majoritairement contre", assure-t-il.

L'an dernier déjà, lors du vote pour le budget 2022, Charles Dayot était dans le viseur, et le budget avait finalement été adopté de justesse par les élus du conseil d'agglomération. Ce qui montre bien les tensions qui règnent au sein de cette instance. D'ailleurs, les débat de ce jeudi soir ont davantage tourné autour de Charles Dayot que sur le budget en tant que tel. "Je ne mérite pas tant d'égards", a ainsi ironisé le président de Mont-de-Marsan agglomération.

Et maintenant ?

Fragilisé par ce vote, Charles Dayot a maintenant plusieurs possibilités qui s'offrent à lui. Soit, il démissionne, actant le désaveu de sa majorité et passant la main à une nouvelle équipe. C'est l'option qu'espère Mathieu Ara : "Je souhaite que tous les élus se retrouvent autour d'un nouvel exécutif et enfin travaillent dans la confiance et la sérénité."

Mais le président de l'agglomération peut aussi retenter sa chance. Il a alors jusqu'au 15 avril pour convoquer une nouvelle assemblée et procéder à un nouveau vote du budget 2023. Mais ce n'est pas sans risque, puisque si le budget est rejeté encore une fois, alors c'est la préfecture des Landes qui prendra la main.