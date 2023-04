Crise à l'agglo de Mont-de-Marsan : que va-t-il se passer maintenant ?

Que va-t-il se passer maintenant à l'agglomération de Mont-de-Marsan ? Le 30 mars dernier, les élus de l'agglo ont majoritairement rejeté le budget pour 2023, infligeant un sérieux revers politique au président et maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot.

Or, les communautés d'agglomération ont légalement jusqu'au 15 avril pour voter un budget. Dans une lettre ouverte adressée samedi 8 avril aux 55 élus, Charles Dayot a fait savoir qu'il ne comptait pas convoquer une nouvelle assemblée. L'agglo montoise va donc se retrouver, de fait, sans budget.

Passé le 15 avril, la préfecture des Landes prendra donc la main, comme le veut la procédure. Et elle pourrait paradoxalement appliquer le budget qui a été rejeté, à condition qu'il soit équilibré et sincère. Pour cela, la préfète saisira la chambre régionale des comptes, qui aura un mois pour se prononcer, sans s'attacher aux considérations politiques.

"Elle ne peut se prononcer qu'en légalité et non pas sur l'opportunité des dépenses", explique ainsi Florence Lerique, professeure à l'université de Bordeaux et spécialisée dans le droit public. "La chambre régionale des comptes n'est pas là pour faire de la politique. La chambre régionale des comptes, elle, juge en légalité", ajoute-t-elle. "Elle devra dire si oui ou non ce budget est dans les clous. S'il est dans les clous, il pourra être mis à exécution. Si ce n'est pas le cas, o donne une nouvelle chance à la collectivité d'adopter son budget."

Une question démocratique

À partir du moment où la chambre donne son aval, alors la préfecture pourra exécuter ce budget. Mais est-ce que cela signifie que la communauté d'agglo de Mont-de-Marsan sera mise sous tutelle ? Dans les faits, l'agglomération fonctionnera normalement, et les élus pourront donc toujours se réunir et prendre des décisions. Mais ils seront forcément contraints par ce budget dont ils n'ont pas voulu, et n'auront quasiment pas de marge de manœuvre... et ce jusqu'au vote du prochain budget, celui de 2024.

Une situation rarissime, et qui pose une question démocratique : la majorité des élus de l'agglo a rejeté à la fois Charles Dayot et son budget, mais elle n'a le pouvoir de se débarrasser ni de l'un, ni de l'autre. "Il s'agit de l'une des lacunes du droit des collectivités locales", avoue Florence Lerique. "On ne peut pas mettre en jeu la responsabilité de l'exécutif, comme on l'a vécu par exemple avec le 49.3 utilisé par le gouvernement. En ne votant pas le budget, les élus ont mis en jeu, de facto, la responsabilité du président. C'est une sorte de motion de censure qui est complètement symbolique. L'adoption du budget est un acte politique majeur, et cet acte politique majeur est rejeté. C'est donc un message très fort qui est envoyé à l'exécutif", décrit cette professeure de droit public.