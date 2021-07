Crise à la Métropole de Tours : "avec cette situation, les habitants sont pris en otage" selon Emmanuel Denis

L'élection du maire (LR) de Joué-les-Tours, Frédéric Augis, à la présidence de la Métropole de Tours dimanche 11 juillet, continue de plonger l'institution dans une grave crise politique. Les élus de la majorité de Tours, qui ne contestent pas la victoire du candidat de la droite, ont démissionné de l'exécutif dans la foulée du scrutin. Ils refusent de se voir attribuer 3 vice-présidences sur 20, alors qu'ils ont recueilli 45% des votes et que la ville de Tours représente à elle seule la moitié de la population de la Métropole.

Une réunion entre Frédéric Augis et plusieurs élus de la majorité de Tours doit se tenir vendredi matin pour tenter de sortir de l'impasse. A quelques jours de cette entrevue, le maire de Tours prend la parole pour demander un meilleur équilibre des forces et une plus grande représentativité des élus de la majorité de Tours. Il en va, selon le maire de Tours, de l'avenir des projets de la Métropole. Il nous a accordé cet entretien.

ENTRETIEN

Emmanuel Denis, comment avez-vous vécu ce qu'il s'est passé dimanche 11 juillet, avec l’élection du maire de Joué-lès-Tours, à la présidence de Tours Métropole ?

J’ai éprouvé beaucoup de tristesse. De la tristesse pour le territoire et pour les habitants. On passe finalement d'une crise de gouvernance, d’une crise de personnes, à une crise politique. Cette métropole, cette jeune métropole qui a encore vraiment un gros travail à faire de construction, elle n'avait pas besoin de ça. Donc, c'est une vraie tristesse d’en être arrivé là.

Cette grave crise politique, est-ce que ce sera préjudiciable à l’action publique ? Les Tourangeaux vont-ils en pâtir ?

Je pense qu’on envoie cette Métropole dans le mur. Comment peut-on imaginer une Métropole qui fonctionnerait contre sa ville centre ? La construction d'une Métropole, ça se fait autour d'une ville centre. Et là, ce que nous promet le nouveau président Frédéric Augis, c'est justement l'inverse. Le fonctionnement qui est proposé va mettre à l'arrêt tous les grands projets. Malheureusement, c'est la population qui va en subir les dégâts.

En l'état, on envoie cette Métropole dans le mur

Prenons l’exemple du chantier de la 2ème ligne de tramway. Selon vous, c'est impossible d'avancer en l'état actuel des choses ?

Il faudra revoir les projets les uns après les autres. Mais c'est sûr que ce projet-là, si on sent des réticences, le maire de Tours ne pourra pas contre vents et marées, mettre en place cette deuxième ligne de tram. Tous les projets seront à revoir, avec un risque qu'effectivement on ne puisse rien faire aboutir.

Cela veut dire qu'on peut prendre plusieurs années de retard ?

On verra. Mais si la crise politique perdure, on peut prendre pas mal de retard. D'abord, il y avait des vice-présidents qui étaient en fonction, qui maîtrisaient les dossiers. Ils avaient fait un gros travail, en particulier sur les mobilités. Sur d'autres sujets, comme la politique alimentaire ou les déchets, un vice-président de Tours avait fait avancer le dossier. On était en train de trouver des solutions. On va repartir à zéro. Et encore une fois, je le dis, c'est la population qui va en subir les conséquences. Le nouveau président, qui a choisi cette optique, devra en assumer les conséquences.

Le risque c'est de prendre énormément de retard pour faire aboutir les projets, notamment la deuxième ligne de tramway, la gestion des déchets....

Est-ce que vous remettez en cause la victoire de Frédéric Augis ? C'est la représentativité au sein de l'institution qui vous pose problème ?

On ne remet pas du tout en cause l'élection du président. Le problème, c’est qu’il avait promis d'être rassembleur, de respecter les équilibres des territoires. Il a fait tout l'inverse en minorant à l'extrême la position de Tours. Pire, il a mis des vice-présidents qui ont été des vice-présidents de la minorité de Tours, c'est-à-dire des personnes qui ont été sèchement battues l'année dernière lors des élections municipales. Aujourd'hui, ces personnes se retrouvent vice-présidentes à la Métropole. Je parle de Thibault Coulon et Benoît Pierre. Comment les électeurs peuvent s'y retrouver ? Quelle image on donne de la politique, alors qu’on vient de connaître un scrutin marqué par une forte abstention ?

Des élus sèchement battus aux municipales se retrouvent propulsés à des vice-présidences. Comment expliquer cela aux habitants ?

Alors, comment sortir de cette impasse ? Vous tendez la main à Frédéric Augis ?

Absolument. On est ouvert aux discussions. D'ailleurs, Frédéric Augis nous a appelés pour qu'on le rencontre en fin de semaine. On lui fera la même proposition qu'on avait fait dimanche. C’est-à-dire une proposition équilibrée au regard du vote de dimanche qui a donné 45% pour nous et 55% pour lui. Donc, on proposera neuf vice-présidences pour la gauche et les écologistes. Cela permettrait de débloquer la situation. Ce qui nous permettrait de retravailler sur les projets et de sortir de cette crise politique qu'on ne souhaitait pas. C'est une crise politique qui est vraiment délétère et qui ne respecte pas les équilibres des urnes et l'équilibre démographique de la Métropole.

Frédéric Augis semble estimer que la cogestion est devenue stérile et ne fait pas avancer les dossiers à la Métropole. Vous estimez le contraire ?

La cogestion fonctionne à partir du moment où les dossiers sont travaillés et font l'objet de discussions, de débats, de consensus et de compromis. C'est donc une méthode qu'il faut mettre en place pour l'ensemble du territoire. Cela passe par de la confiance et du respect entre les uns et les autres. C'était la méthode que je proposais. Ce n’est certainement pas en minorant les uns, en essayant de les humilier qu’on arrivera à avancer. J'appelle le président à retrouver la raison et à proposer un organigramme de l'exécutif qui soit respectueux des équilibres.

J'appelle Frédéric Augis à retrouver la raison

Est-ce que vous estimez que votre propre camp est affaibli ?

Ce n'est pas mon camp qui est affaibli. C’est la démocratie qui est affaiblie. Ce sont les électeurs, les habitants de la Métropole qui sont pris en otage dans cette crise politique. Je le redis, cette Métropole est une jeune Métropole en construction. Après la crise de personnes, la crise de gouvernance qu'on vient d'avoir et qui a affecté durement les agents et la population, il ne fallait surtout pas aller vers cette crise politique. Là, c'est une très mauvaise décision. J'espère que le président reviendra à la raison et fera des propositions qui nous permettront de redémarrer et de remettre en chantier tous ces projets de territoire qui nous tiennent à cœur.

Avez-vous été trahi par certains élus de votre propre camp ?

On fera un retour d'expérience plus tard. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Moi, encore une fois, j'accepte le vote. Cependant, ce vote a donné un résultat qu'il faut aussi respecter dans la construction de l'exécutif. C'est vraiment ça le sujet aujourd'hui. Donc, tant que ça ne sera pas respecté, nous ne pourrons pas travailler avec cet exécutif.

Wilfried Schwartz désigné vice-président chargé des mobilités, c'est difficile à comprendre pour l'opinion publique

Wilfried Schwartz (maire divers gauche de La Riche), soupçonné d’avoir agressé son directeur de cabinet à la Métropole (des faits qu'il nie) se voit confier la vice-présidence chargée des mobilités. Il va donc gérer un des principaux chantiers des prochaines années pour la métropole, l'arrivée de la deuxième ligne de tramway. Qu'est-ce que ça vous inspire ?

A titre personnel, je ne ferai pas de commentaire. Vous savez, il y a la présomption d'innocence. C'est vrai que dans l'opinion publique, c'est forcément difficile à comprendre. Mais moi, à titre personnel, je pense qu'il faut laisser la justice agir. Il y a une présomption d'innocence et je ne fais pas plus de commentaire sur ce sujet-là.