Crise à Mont-de-Marsan Agglo : Charles Dayot affirme qu'il ne démissionnera pas

"Je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à abandonner les missions qu'on lui a confiées" : dans une interview à France Bleu Gascogne ce mercredi 7 juin, Charles Dayot, maire de Mont-de-Marsan, annonce qu'il n'a pas l'intention de démissionner de la présidence Mont-de-Marsan agglomération, malgré les appels en ce sens de nombreux élus. La collectivité est engluée dans une profonde crise depuis des mois, au point que les élus n'ont pas réussi à s'entendre pour voter le budget 2023 ces dernières semaines. Sans budget adopté, c'est l'Etat qui a dû prendre la main pour décider des orientations budgétaires de la collectivité en 2023 .

Le budget de la collectivité amputé

Avec des conséquences importantes puisque, en l'état, de nombreux investissements ne peuvent plus être lancées dans l'agglomération de Mont-de-Marsan. Le budget risque d'être réduit de 6 millions d'euros cette année. Ce qui a conduit 11 des 18 maires de l'agglomération à redemander, cette semaine, la démission de Charles Dayot. Ils estiment que, mis en minorité lors du vote du budget le 30 mars, le maire de Mont-de-Marsan doit en tirer les conséquences en démissionnant de la présidence de l'agglo. "En niant le résultat des urnes, et en voulant s’accrocher coûte que coûte à son poste, Monsieur Dayot a pris seul la lourde responsabilité de mettre la collectivité dans une situation grave" écrivent dans ce communiqué les maires des communes de Benquet, Bostens, Bougue, Bretagne-de-Marsan, Gaillères, Lucbardez-et-Bargues, Saint-Avit, Saint-Martin-d'Oney, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont et Uchacq-et-Parentis. Ils estiment que, la "confiance étant définitivement rompue", Charles Dayot n'est plus en mesure d'assurer la gouvernance de la collectivité. Ils menacent, si Charles Dayot reste à son poste, de ne plus participer aux réunions importantes et de voter contre toutes les prochaines délibérations budgétaires qui seraient présentées.

Interrogé ce mercredi, Charles Dayot leur répond. Il estime que les "règlements de compte" n'ont pas leur place dans la collectivité et dénonce la "politique de la chaise vide" de ces 11 maires, une "attitude jusqu'au-boutiste de blocage". Il affirme que, élu en 2020 pour un mandat de 6 ans à la tête de l'agglomération, il est légitime à ce poste, malgré le rejet en mars de son budget. "J'ai la tête froide et solide. Dans ces petites tensions, il faut savoir prendre un peu de hauteur" déclare Charles Dayot, qui précise que sa porte reste ouverte pour discuter avec les élus qui le souhaitent.

Interview de Charles Dayot

France Bleu Gascogne Plusieurs élus de l'agglomération renouvellent leur demande pour que vous quittiez la présidence de l'agglomération de Mont de Marsan. Est-ce que vous allez démissionner?

Charles Dayot Le sujet n’est pas ma personne. Le sujet ce n’est pas Charles Dayot. Le sujet, c'est le budget de l'agglo, c'est à dire ce que nous voulons faire pour ce territoire, les projets que nous voulons porter. C'est un sujet d’élus responsable. Ma porte est ouverte. La discussion a toujours été engagée avec les élus qui le souhaitent. La politique de la chaise vide ne facilite pas forcément cette discussion. Mais il y a eu des réunions. Il y a une douzaine de réunions de construction du budget où il y avait plutôt un consensus sur ce qu'on voulait pour ce territoire, donc le sujet n’est pas du tout ma personne. Même si certains veulent personnaliser les choses, peut-être pour des règlements de compte. Ils n'ont pas leur place dans le fonctionnement d'une collectivité comme la nôtre. Je crois que le délit de faciès, ça n'a pas sa place quand on est un élu responsable. La politique de la chaise vide non plus. Le blocage systématique non plus. On parle ici des moyens que l'on veut donner à notre collectivité pour fonctionner, pour accompagner nos seniors dans les maisons de retraite, les portages de repas, pour que les enfants s'épanouissent soit dans les crèches ou les structures de petite enfance, soit dans les écoles, soit dans les centres de loisirs. On parle de notre offre culturelle, on parle de tourisme, de développement économique. C'est ça qui est important. N’en déplaise à certains, qui se sont fixés un seul objectif, c'est de me couper la tête, j'ai la tête solide et la tête froide, et dans les responsabilités qui sont les miennes, il faut parfois prendre un peu de hauteur. Les enjeux dépassent bien évidemment les enjeux de personnes.

France Bleu Gascogne Mais sur la question du budget justement, c'est votre budget qui a été mis en minorité il y a quelques semaines maintenant. Certains disent : la logique quand on est mis en minorité, c'est de démissionner.

Charles Dayot C’est leur logique à eux. Moi, j'ai eu une élection qui a été légitime. Je n’ai volé la place de personne. Les gens souhaitaient que je sois président de cette agglomération. Je la fais avancer avec les moyens qui sont les nôtres, en essayant de partager au maximum les co-constructions de budget. C'est ce qui a été fait. D'ailleurs, ce n’est pas ça qui a été contesté et les élus n'ont jamais eu autant de réunions avec des ordres du jour cadrés. Donc ma porte est toujours ouverte, encore faut-il vouloir discuter. Les enjeux vont au-delà des problèmes de personnes. Si, à chaque fois qu'un président, quel qu'il soit, devait démissionner parce qu'il y a des rébellions ou des frondeurs, ce serait problématique pour bon nombre de présidents et pas qu'à mon stade.

France Bleu Gascogne Mais là les frondeurs sont majoritaires.

Speaker 2 Pas forcément dans l'état d'esprit puisque il y a eu 30 voix contre 25. Donc s’il y a une majorité, c’est une majorité de gens qui ont rejeté le budget. Les causes ne sont pas toujours les mêmes. Moi, l'idée, c'est de pouvoir rester sur les enjeux de ce territoire. On partage en ce moment des enjeux bien plus importants que simplement le cas de Charles Dayot ou le cas de tel ou tel. Notamment sur l'environnement, sur l'eau. On est en plein dans des programmes vertueux d'utilisation de l'eau. Sur la LGV, on a des sujets en ce moment qui sont très structurants. Il y a beaucoup de choses comme ça sur l'aménagement du territoire. On a lancé [les travaux de] l’avenue de Sabres qui, je rassure tout le monde, sont lancés, donc ça fait partie des choses qui sont dans la continuité. L’îlot Laulom, le Café Music est en train de se terminer : c’est ça qui intéresse les gens et c'est ça qui m'intéresse dans la hauteur que je dois prendre dans les responsabilités qui m'ont été confiées.

France Bleu Gascogne Est-ce qu'à un moment ou un autre vous avez imaginé ces derniers jours, ces dernières semaines, jeter l'éponge ?

Charles Dayot Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut : j'ai plutôt la tête froide et solide. Je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à abandonner les missions qu'on lui a confiées. Dans ces petites tensions, il faut savoir prendre un peu de hauteur. Donc je suis bien entouré avec une équipe d'élus qui est là, municipale, majoritaire. Avec des maires aussi, qui sont là, des élus communautaires qui souhaitent que ce territoire avance, qui en connaissent les difficultés et qui pensent que, ensemble et autour de moi, on doit pouvoir les surmonter. En tout cas, je m'y emploie et je m'y emploie en ouvrant la porte. Certains voudraient un peu jouer aux pompiers pyromanes. Moi, je suis là pour assurer et rassurer à la fois les habitants, les agents. Cet épisode-là, bien évidemment, peut retarder des investissements, mais ceux qui sont déjà partis, ils avancent. Je pense à l’avenue de Sabres, à l’îlot Laulom. Tout ça, ça avance. Rien ne sera modifié. Et puis les agents, ils continuent de fonctionner et d'être payés, de pouvoir rendre le service pour lequel on est là. Il n’y a que ça qui me motive.

France Bleu Gascogne Vous nous précisez donc ce qui va pouvoir être mis en œuvre : les travaux de l’avenue de Sabres, l'îlot Laulom, le paiement des traitements des fonctionnaires. Néanmoins, il y a 6 millions d'euros qui sont enlevés du budget, comparé à celui que vous comptiez faire voter, c'est 8 % en moins. Ça correspond à quoi ces 6 millions ?

Charles Dayot Je rappelle quand même que [cette situation arrive] à la suite du choix de certains élus de ne pas approuver le budget primitif, pour d'autres raisons que les raisons de fond, puisque sur le fond, ils étaient plutôt d'accord. Donc, ils ont pris la responsabilité de nous mettre dans cette situation-là. Il ne faut pas inverser les choses quand même en termes de blocage. Ils avaient pourtant eux-mêmes construit ce budget. Madame la préfète des Landes a saisi la chambre régionale des comptes, conformément à ce qui avait été annoncé, et elle va rendre ses observations

France Bleu Gascogne Dans un communiqué mardi, la préfète disait qu'elle suivrait les propositions de la CRC.

Charles Dayot Ce qui est relativement logique. Le rapport de la chambre régionale des comptes, ça fera l'objet de discussions au cours des prochaines semaines. L'ensemble des maires et des élus de l'agglomération qui le souhaitent, et ils y sont tous invités, pourront participer à ces discussions. Et puis, le conseil communautaire reste pleinement souverain. Ce n’est pas Charles Dayot qui va décider. Ce sont les élus du conseil qui vont décider de reprendre exactement ce qui est [décidé] par la chambre régionale des comptes ou éventuellement de l'amender avec ce qu'on appelle des décisions modificatives ou des délibérations. Donc ce sont les élus qui prendront leurs responsabilités. Si les élus, majoritairement, souhaitent renouer avec des investissements nouveaux, je pense à des sujets sur les Neuf Fontaines à Bostens, sur le centre de loisirs de Bougue, sur l'école Mistral [à Mont-de-Marsan], il appartiendra à l'assemblée délibérante aujourd'hui, demain, aux élus de se mettre autour de la table. La porte est toujours ouverte à la discussion pour qu'on prenne les décisions d’aller chercher les recettes. Comme c'était prévu d'ailleurs sur le budget que j'avais proposé. N’inversons pas les rôles. Si on est dans cette situation-là, c'est parce que le budget qui a été proposé et qui lui était équilibré, sincère, permettait de faire tous ces financements avec une recherche de recettes qui était soit [liée à une] augmentation de tarifs, soit à la fiscalité, soit à la DFC (dotation de solidarité communautaire, ndlr). Donc n’inversons pas les choses. Certains élus, peut être certains plus remontés que d'autres, pour des raisons personnelles, ont souhaité faire ce blocage-là. Je m'emploie, sereinement, la tête froide, à pouvoir ouvrir la discussion pour qu'on se réapproprie ce budget. Il est évident que la chambre régionale des comptes et la préfète ne vont pas se substituer aux décisions des élus, aux décisions politiques : c'est à nous de savoir ce qu'on veut exactement pour ce territoire et où on veut mettre les curseurs en terme d’investissement.

France Bleu Gascogne Vous nous dites que votre porte est ouverte pour des discussions. Mais comment est-ce possible alors que 11 des 18 maires de l'agglomération disent déjà que tout ce que vous proposerez, ils le rejetteront ?

Charles Dayot Cette attitude, je ne suis pas certain que ce soit partagé par tout le monde. Je ne suis pas certain qu’elle soit partagée par les 56 élus de la collectivité, par les 300 élus qui forment le bloc communal de la collectivité. On a 18 communes, c'est plus de 300 élus. Je communique aussi avec ces gens-là qui font partie aussi des élus et qui sont légitimes. Je ne suis pas certain que cette attitude jusqu'au-boutiste de blocage à outrance uniquement pour des problèmes de personnes soit partagée par tous les élus. En tout cas elle n’est certainement pas comprise par les habitants. Donc je suis plutôt optimiste sur le fait que la raison l'emportera et qu'on continue d'avancer sur ce territoire. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui puisque, que je sache, les services continuent. Il n'y a pas d'arrêt du fonctionnement. C'est simplement après, sur l'impulsion de nouveaux projets, qu’il faut que les gens soient d'accord entre eux. Et encore une fois, ce n'est pas le fait d'une seule personne. Le conseil communautaire, il est souverain. Donc soyons dignes des responsabilités des mandats que les électeurs nous ont confiés.

France Bleu Gascogne Et donc vous nous dites qu’il faudra compter avec vous à la présidence de l'agglomération. Est-ce qu'il y a un élément, un événement, un fait qui pourrait vous conduire à la démission ?

Charles Dayot Écoutez, hormis les aspects familiaux et personnels qui sont chasses gardées, et je ne mélange pas les choses, pour l'instant, je suis en responsabilité. Mais encore une fois, le sujet n'est pas Charles Dayot. Sauf pour certains qui peut-être ont mal vécu tel ou tel épisode. Mais encore une fois, le sujet n'est pas là. Le sujet c’est le territoire, ce que l’on veut faire pour nos anciens, pour nos enfants. On inaugurait les dix ans du Bureau information jeunesse la semaine dernière. On parlait de cybersécurité, on développe des formations avec la Chambre de commerce. Ce sont des sujets comme ça qui, à mon avis, intéressent les habitants. C’est ce qui me conduit à avancer. Et je ne suis pas seul puisque des maires sont autour de moi et des élus non-maires également.