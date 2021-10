Crise à Orléans Métropole : Stéphanie Rist (LREM) se dit "inquiète", après "ce triste spectacle"

La députée LREM du Loiret Stéphanie Rist, retenue par l'examen en commission du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, n'était pas présente jeudi dernier lors de la réunion du conseil métropolitain qui a vu le président PS d'Orléans Métropole Christophe Chaillou être mis en minorité sur le vote de deux délibérations importantes.

Egalement élue municipale (d'opposition) à Orléans et conseillère métropolitaine, Stéphanie Rist, siège au sein du groupe minoritaire d'une vingtaine élus emmené par le maire divers droite d'Olivet Matthieu Schlesinger. Ce dernier estime désormais qu'"une nouvelle majorité s'est dessinée", semblant ouvrir la voie à un accord avec le maire LR d'Orléans Serge Grouard, qui a "lâché" Christophe Chaillou (avec qui il gouverne la métropole depuis juillet 2020).

Comment analysez-vous ce qui s'est passé jeudi soir ?

"Je trouve que c'est un spectacle très triste. On était déjà, avec cette gouvernance contre-nature, dans un immobilisme depuis il y a un an et demi. Et j'en appelle à tous les conseillers métropolitains pour qu'on puisse rapidement améliorer la situation et faire en sorte qu'on s'occupe maintenant des habitants de la métropole, des acteurs économiques, sportifs, culturels et qu'enfin on puisse aller vers une gouvernance de la métropole qui doit, à mon sens, ne pas être politisée. Le maire d'Orléans Serge Grouard parlait de faire revenir le clivage gauche droite. Visiblement, c'est ce qu'il s'engage à faire et je trouve ça vraiment dommage pour notre métropole, qui est une jeune métropole et qui a besoin de l'activité économique, mais aussi d'une stratégie culturelle, d'une stratégie sur le sport. Je trouve ça triste, effectivement."

En même temps, vous étiez opposée à cet accord que vous qualifiez de "contre-nature" entre la droite orléanaise et la gauche : vous devriez donc vous satisfaire qu'on revienne à un accord un peu plus logique politiquement, non ?

"J'étais opposée à cet accord, sentant l'immobilisme qui allait survenir, et je ne me suis pas trompée. La métropole est au point mort et c'est pour ça que j'étais contre cette alliance qui n'était pas naturel : faire passer un président socialiste, quand on est maire de droite de la ville centre, on sait qu'il va y avoir des blocages politiques derrière. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc vraiment, j'espère qu'on pourra retrouver une gouvernance, comme elle existait d'ailleurs avant, quand Olivier Carré [ex maire d'Orléans qui était également président d'Orléans Métropole de 2017 à 2020] s'en occupait, avec une entente autour de projets pour les habitants. Il faut revenir vraiment, et c'est important pour moi, à des élus qui sont là pour les habitants plutôt que pour des raisons politiques, politiciennes."

Si, par exemple, un accord est trouvé entre le groupe minoritaire de Matthieu Schlesinger auquel vous appartenez, et les élus orléanais autour des LR et de Serge Grouard, est ce que vous vous en serez ? Est ce que ça vous va ?

"Mais moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas des accords politiques, politiciens. Ce qui m'intéresse, c'est des accords autour des projets, d'une stratégie pour la métropole. Si le projet pour la métropole est de la développer, d'avoir une vraie stratégie pour le sport de haut niveau, pour la culture, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, on n'en est pas là."

Si l'accord prévoit que ce soit Serge Grouard, maire d'Orléans, qui devienne président de la Métropole, est ce que vous, Stephanie Rist, députée LREM, vous êtes prête à voter pour Serge Grouard si c'est ce qui est décidé ?

"Avec ce que je viens de vous dire avant, ça m'étonnerait, vu la façon dont se passent les choses, qu'il y ait un ensemble de maires de la Métropole qui soit derrière des projets. Donc moi, mon objectif, ça va être essayer de faire en sorte qu'il y ait une personne qui puisse porter ce rassemblement à la Métropole."

Qui est cette personne, selon vous, qui est la mieux placée ?

"Vous savez qu'il va y avoir une discussion entre les maires cette semaine [mercredi 20 octobre, les 22 maires d'Orléans Métropole se réunissent, à huis-clos, pour tirer les conséquences du vote de jeudi dernier]. J'espère qu'il y aura des personnes qui porteront aussi cette idée là, essayer de rassembler l'ensemble des maires et des élus du conseil de métropole derrière des projets."

Est-ce que vous êtes inquiète pour la situation de la Métropole ? Est ce qu'il n'y a pas un recul du fait métropolitain ?

"Je suis réellement inquiète parce qu'on a une Métropole qui est une jeune métropole, qui n'est pas une grande métropole, quand on compare avec les autres métropoles en France en nombre d'habitants. Et donc, on a un intérêt, et à mon avis, un virage important à prendre pour faire en sorte de continuer à dynamiser cette métropole et ne pas l'affaiblir."