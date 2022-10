Crise au sein de la majorité à Saint-Pée-sur-Nivelle, 5 élus démissionnent

Cela faisait des mois que la tension était palpable, le conflit est désormais ouvert au sein de la majorité municipale à Saint-Pée-sur-Nivelle. Comme l'a révélé Sud-Ouest, cinq élus, dont deux adjoints, ont récemment démissionné. Ils mettent en cause la gestion de la commune**, le mode de prise de décision, jugé trop unilatéral.** Le maire Dominique Idiart reconnaît certains problèmes, mais affirme qu'il a pris des engagements pour les résoudre.

ⓘ Publicité

Les démissionnaires soulignent un manque de concertation

L'adjoint au maire en charge de l'enfance, et des affaires scolaires et périscolaires, Paxkal Irubetagoyena, avait déjà démissionné il y a un mois. Quatre autres élus de la majorité viennent à leur tour de jeter l'éponge, dont l'adjointe en charge des finances et du sport Céline Mundutegy. Le maire de la commune dit avoir été prévenu jeudi dernier. Les démissionnaires dénoncent un manque de concertation; "des décisions unilatérales (...) aucune informations, pas de travail de gorupe (...) on n'a pas notre place parce qu'on n'est ni entendus, ni écoutés (...) et encore des fois on apprend dans la rue les décisions qui ont été prises" énumère Pierre Falière, conseiller municipal démissionnaire.

Depuis deux ans on n'est pas consultés, on est là juste pour lever la main en conseil - Nathalie Pourteau-Zamora

Dominique Idiart affirme avoir pris en compte ces remarques, en mettant en place par exemple des séances ouvertes à tous les conseillers municipaux tous les 15 jours, afin qu'ils puissent s'exprimer. De toute évidence, cela n'a pas été suffisant.

Les élus de la majorité qui ont démissionné récemment ont adressé une lettre ouverte au maire.

La lettre ouverte au maire des démissionnaires

Des projets qui mettent du temps à aboutir

Autre élément qui a pesé dans la balance pour l'adjointe en charge des finances et des sports, Céline Mundutegy : l'absence d'avancement de certains dossiers. La plaine des sports par exemple, pour répondre aux besoins de la population qui a doublé en 30 ans. Le complexe existant est trop étroit, et il manque un mur à gauche pour la pelote selon l'adjointe. "C'était un de ses projets phares, il a finit par dire [récemment] que c'était un projet qui ne débuterait pas en tous cas avant 2030" déplore Céline Mundutegy. Le maire Dominique Idiart comprend que cette lenteur puisse être difficile à supporter, mais précise : "La concrétisation d'un projet entre le moment où il y a une réflexion et le moment où l'ensemble du financement est acquis, il est malheureusement long souvent".