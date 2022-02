Crise des parrainages : les maires ne doivent pas servir de boucs émissaires selon Joël Balandraud

La course aux parrainages entre dans la dernière ligne droite. Les courriers doivent arriver avant le vendredi 4 mars au Conseil constitutionnel. Plusieurs candidats affirment avoir des difficultés à réunir les 500 signatures demandées. C'est notamment le cas de Eric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou encore Nicolas Dupont-Aignan. Le chef du Gouvernement, Jean Castex, a demandé aux élus locaux d'apporter leur parrainage. Le Premier ministre rappelle que cette démarche n'est pas synonyme de soutien politique. Mais cette situation provoque la colère de Joël Balandraud. Le maire d'Évron est aussi le président en Mayenne de l'Association des maires de France : "ce serait une crise démocratique majeure si des candidats ne pouvaient se présenter. Du coup, on appelle les maires pour sauvegarder la République et ses valeurs dans la semaine qui arrive. Mais cela ne serait pas normal, et surtout compliqué à gérer après sur le terrain pour nous élus locaux. La situation est compliquée. On trouve légitime que les candidats concernés soient présentés au suffrage des Français. On appelle les maires à la rescousse, mais à la fin, le maire qui signera accolera son nom à un candidat qui ne lui fat pas envie".

L'élu mayennais précise aussi que ces parrainages, "ce n'est pas la foire où l'on peut faire ce que l'on veut. Par exemple, les tirages au sort sont totalement anti-constitutionnels. Dès que le Conseil constitutionnel sait qu'un maire a fait tirer au sort le candidat qu'il va parrainer, il annule ce parrainage."

Enfin, pour Joël Balandraud, qui réfute toute forme de pression de responsables politiques sur d'autres élus, cette situation pour la Présidentielle "est aussi en train de démontrer l'énorme décalage qu'il y a entre le territoire, le pays, les élus locaux et l'échelon national."

Environ 41 000 élus peuvent apporter leur signature à un candidat à la présidentielle. Un peu plus d'un tiers le font réellement à chaque élection du président de la République.