Crise du covid : deux sénateurs de Meurthe-et-Moselle au sein de la commission d'enquête sénatoriale

Parallèlement aux travaux actuels de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, une commission d'enquête sénatoriale se met en place pour tirer, elle aussi, les leçons de la crise du covid. Les sénateurs de Meurthe-et-Moselle Véronique Guillotin et Jean-François Husson en font partie.

Les sénateurs Jean-François Husson et Véronique Guillotin ont été désignés par leurs pairs pour faire partie de cette commission d'enquête au Palais du Luxembourg

Ils ont été désignés mercredi 1er juillet : Véronique Guillotin (Radicale) et Jean-François Husson (Les Républicains), tous deux sénateurs de Meurthe-et-Moselle, font partie de la commission d'enquête sénatoriale sur la gestion de la crise du covid. Commission composée de 36 membres au total, issus de tous bords politiques, elle sera officiellement installée ce jeudi et commencera ses travaux à la mi-juillet.

Enquête d'une durée de six mois

Comme les députés qui mènent des auditions actuellement, la commission sénatoriale a pour objet d'établir un diagnostic sur les réponses apportées par l'exécutif à l'épidémie. Elle s'attachera notamment à évaluer l'état de préparation de la France, l'organisation des soins et à déterminer les manques de moyens humains et financiers. Pour cela, les 36 sénateurs procéderont à de nombreuses auditions, notamment des professionnels de santé en première ligne dans cette crise. Les travaux de la commission sénatoriale dureront six mois.