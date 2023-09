Crise du logement : La Chapelle-en-Vercors augmente la taxe des résidences secondaires

À La Chapelle-en-Vercors, près de la moitié des habitations sont des résidences secondaires, et certains locaux ont bien du mal à trouver un logement. Afin d'envoyer un message, mais aussi de glaner quelques milliers d'euros, le conseil municipal a décidé d'augmenter de 7% le montant de la taxe d'habitation - soit quelques dizaines d'euros par an en moyenne. La commune fait partie des 92 en Drôme et Ardèche qui sont autorisées, par un décret publié fin août, à rehausser cette taxe, qui ne s'applique plus qu'aux résidences secondaires.

Cette hausse s'appliquera à partir des impôts 2024. Cela devrait correspondre à quelques milliers d'euros supplémentaires pour le budget de la commune. Jean-Michel Tarin, le maire de La Chapelle, explique cette décision :

"Ça a été une longue discussion. On a décidé d'augmenter mais de façon mesurée. On avait envie de montrer que notre municipalité fait ce qu'elle peut pour préserver le besoin de logement des gens qui vivent ici à l'année. Si cette mesure peut faire revenir sur le marché locatif on sera bien contents. On a des familles, des jeunes travailleurs, des saisonniers, qui cherchent à se loger, c'est un parcours du combattant. On est même sous la menace de fermeture d'une des classes de notre école, car on a du mal à loger les familles."

Pourquoi ne pas augmenter davantage la taxe ?

"C'est vrai que l'augmentation n'est pas de nature à faire fuir les propriétaires. Même si on venait réclamer 200, 300 euros de plus, le conseil municipal ne pense pas que ça changerait grand chose. Donc cette mesure est symbolique, surtout, pour dire qu'on soutient l'habitation et le logement permanent. Donc ces quelques milliers d'euros de recette fiscale, c'est un message, mais ça compte aussi, dans des communes comme les nôtres."