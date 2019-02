Crise migratoire : Laurent Wauquiez préconise la fin de l'aide médicale d'Etat et le renforcement des frontières

Le Président du parti Les Républicains s'est rendu dans le Calaisis et le Boulonnais ce lundi pour évoquer la question des migrants et le Brexit.

Le Touquet-Paris-Plage, France

Laurent Wauquiez réalise en ce moment un "tour de France des territoires". Son passage dans le Pas-de-Calais, ce lundi, a été marqué par le Brexit et les migrants. Invité de France Bleu Nord, le président du parti Les Républicains a dévoilé ses pistes pour stopper l'arrivée de migrants dans notre pays. Il affirme que "l'année dernière a été marquée par un record dans la délivrance de titres de séjours" et que la France est "le seul pays européen à connaître une augmentation des demandes d'asile en 2018". Laurent Wauquiez préconise alors deux solutions :

On ne peut pas donner l'accès à notre système de santé, gratuitement, à des gens qui arrivent chez nous. On donne accès à notre système de santé trop généreusement.

Mieux protéger les frontières de l'UE

Et le patron du principal parti de droite s'interroge : "est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie se retrouve avec une retraite inférieure à des gens qui, eux, n'ont pas cotisé et sont restés 10 ans en France sans cotiser ?" Autre solution avancée par Laurent Wauquiez, mieux protéger les frontières de l'Union Européenne, notamment en Grèce, en augmentant les moyens :

C'est de la fausse générosité parce que derrière on a des drames humains, que l'on a des gens à qui on a vendu de faux espoirs parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver l'eldorado.

Laurent Wauquiez estime que "vider l'Afrique de sa jeunesse n'est pas une solution. Il faut un grand plan de développement de l'Afrique pour que l'avenir de la jeunesse africaine soit en Afrique. Je suis convaincu que c'est la seule solution qui permet de mieux protéger l'Europe".

100 000 adhérents chez Les républicains

En 2015, l'UMP (l'ancien nom de LR) comptait 240 000 adhérents, un chiffre qui a fondu depuis reconnaît le patron du parti de droite mais qui voit une embellie :

On est aujourd'hui la première famille politique de France, par le nombre d'adhérents et ce qui est très stimulant c'est que le nombre d'adhésions repart à la hausse.

Pour les élections européennes, Laurent Wauquiez ne veut pas croire aux mauvais sondages qui accordent de 8 à 12% à une liste Les Républicains :

L'objectif sera de démentir les sondages qui me font toujours un peu sourire. Si les sondages avaient raison, Alain Juppé serait Président de la République et il aurait succédé à Dominique Strauss-Khan.

Laurent Wauquiez défend également le positionnement de LR sur l'Europe : "on peut dire "oui" à l'Europe, et il suffit de voir le chaos du Brexit pour comprendre que le programme de Marine Le Pen est une folie et en même temps "non" aux dégâts de la politique d'Emmanuel Macron".