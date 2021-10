Crise politique à la métropole d'Orléans : Christophe Chaillou temporise

Démissionnera ? Démissionnera pas ? Après que Christophe Chaillou, le président PS d'Orléans métropole, a été mis en minorité la semaine dernière en conseil métropolitain, certains espéraient une réponse claire ce mercredi soir, à l'occasion d'une réunion à huis clos entre les 22 maires de la métropole : l'espoir a été déçu. La décision a été renvoyée à une nouvelle réunion, programmée vendredi matin.

Réunion Chaillou/Grouard/Schlesinger jeudi...

D'ici là, une rencontre tripartite aura lieu entre les représentants des 3 principaux courants politiques de la métropole : Christophe Chaillou, donc, pour la gauche ; Serge Grouard, le maire d'Orléans, pour la droite orléanaise ; Matthieu Schlesinger, le maire d'Olivet, pour le groupe divers droite. L'idée est de trouver une solution : sans doute la fin de l'alliance de circonstance qu'avaient nouée en juillet 2020 la gauche métropolitaine et la droite orléanaise, mais avec des garanties pour assurer une représentation des différentes communes, y compris de gauche, au sein de l'exécutif.

... et nouvelle réunion des maires vendredi !

Ces pourparlers à 3 se dérouleront ce jeudi 21 octobre et la solution, si elle est trouvée, sera présentée aux 22 maires lors d'une nouvelle rencontre programmée dans la foulée, vendredi matin. "L'idée, c'est bien d'aboutir vendredi, il le faut", a sobrement glissé Serge Grouard à l'issue de la réunion de ce mercredi soir. "J'ai le sentiment que les choses avancent, chacun semble faire un pas vers l'autre", commentait un autre élu.

Certains s'impatientent

"Il faut sortir de cette crise par le haut, estime pour sa part Thierry Cousin, le maire DVD de St Pryvé-St Mesmin. Ce n'est pas une question d'individualité, ni d'être pour ou contre Christophe Chaillou ; il y a 15 mois, on n'a pas respecté le vote qui était sorti des urnes, et aujourd'hui on arrive à une crise. Les alliances contre nature, ça ne peut pas durer. On a vu une autre majorité se dessiner la semaine dernière, il faut en tirer les conséquences."

D'autres participants à la réunion de ce mercredi soir ne cachaient pas leur agacement : "Tout le monde dit que c'est la crise, mais aucune proposition concrète n'a été avancée ce soir, tacle le maire d'une petite commune. Bref, c'est le cirque !"