Crise politique à St-Jean-le-Blanc : une nouvelle élection municipale aura lieu en janvier prochain

Les électeurs de St-Jean-le-Blanc retourneront aux urnes en janvier prochain pour élire un nouveau conseil municipal. Et ce en raison d'une cascade de démissions : les 2 tiers des élus ont démissionné, juridiquement le conseil municipal ne pouvait plus fonctionner. La crise avait éclaté au grand jour cette année , le budget 2022 n'avait pas pu être voté, la Chambre régionale des Comptes avait transmis à la préfète une proposition de budget qui a permis d'assumer les dépenses courantes et d'honorer les dépenses d'investissements déjà engagés. Mais tous les autres projets ont été gelés : soit un excédent budgétaire de 3 millions d'euros !

ⓘ Publicité

Chacun se renvoie la responsabilité de ce nouveau scrutin

La maire Françoise Grivotet a été lâchée notamment par 5 adjoints qui lui reprochent son "autoritarisme". Tout en assurant qu'elle n'a pas pris de décision sur une éventuelle nouvelle candidature en janvier, elle fustige aujourd'hui "un immense gâchis." "On avait tout pour réussir, martèle-t-elle, et on a des gens qui ont saboté le projet. Le retour aux urnes, c'est une perte de temps et surtout un mépris vis-à-vis des électeurs qui nous avaient fait confiance : je pense que les frondeurs feraient mieux de se regarder dans la glace."

Les "frondeurs", comme dit Françoise Grivotet, se font pour l'heure discrets. "Je ne souhaite pas m'exprimer", répond Thierry Charpentier, l'ancien 1er adjoint, qui renvoie vers un autre élu : Olivier Silberberg, élu pourtant sur l'une des 3 listes d'opposition en 2020 (20% en 2020). Les deux hommes se sont rapprochés lors d'une démission collective en octobre dernier (12 élus avaient alors démissionné, dont Olivier Silberberg). "Nous aurions préféré éviter ce retour aux urnes, commente ce dernier, mais Mme Grivotet, en refusant de démissionner, n'a pas pris ses responsabilités, il a fallu qu'on prenne les nôtres pour débloquer la situation. Même depuis les rangs de l'opposition, nous avons pu constater que Mme Grivotet ne fait confiance à personne, ni à ses adjoints, ni au personnel de la mairie : les principaux cadres (le Directeur général des services, la Directrice des Finances, la DRH) sont également partis."

De nouveau une quadrangulaire en 2023 ?

En 2020, il y avait donc eu 4 listes au premier puis au second tour des municipales à St-Jean-le-Blanc. Combien y en-aura-t-il en janvier 2023 ? Seule certitude, Olivier Silberberg travaille à "proposer un projet", et souhaite une liste d'union "la plus large possible" : "On veut retrouver l'apaisement et restaurer l'image de la ville qui a été largement abîmée, la population en a assez de ces querelles", indique-t-il. La perspective d'une éventuelle alliance avec les "frondeurs" fait déjà sourire Françoise Grivotet : "Ils se sont traités de noms d'oiseaux pendant des mois, et maintenant ils veulent s'unir ? Je n'ose pas imaginer ce que ça pourrait donner s'ils prennent la mairie en 2023..."

Quant aux chefs de file des deux autres courants d'opposition municipale, ils affirment "être en réflexion". "C'est vraiment top tôt pour dire ce qu'on va faire", soutient Fabrice Gréhal (23% en 2020). "Faut-il plusieurs listes, et avec qui s'allier ? Franchement, je ne sais pas", ajoute pour sa part Christophe Tafani (18% en 2020). Qui concède : "La situation politique à St-Jean-le-Blanc est difficilement compréhensible. Qu'il y ait des appétits et des ambitions féroces dans une ville comme Paris, on peut le comprendre, mais à St Jean-le-Blanc, qui compte 9 000 habitants... C'est assez mystérieux."