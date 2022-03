Crises migratoires : les dirigeants du Pays basque nord et sud renforcent leur collaboration

Nouvelle rencontre entre Jean René Etchegaray le président de la communauté d'agglomération Pays basque et celui de la communauté autonome d'Euskadi, le lehendakari Iñigo Urkullu concernant les crises migratoires. Ce vendredi, les deux hommes se sont entretenus sur les flux migratoires qui traversent le Pays basque, et notamment les villes transfrontalières de la baie de Txingudi comme Irun et Hendaye.

150 lits de plus pour accueillir les personnes migrantes

Ensemble, les deux représentants ont visité la nouvelle installation mise en place pour accueillir les personnes en migration à la frontière, et notamment les familles Ukrainiennes. Outre la centaine de places disponibles à Hilanderas, Irun dispose désormais d'un nouveau lieu, le "Pabellón 55" qui compte 150 lits. Le site comprend des chambres, douches, toilettes, cuisine et salle à manger, et tout comme à Hilanderas, il y aura des casiers et des points de recharge pour les téléphones portables.

Un nouveau centre peut recevoir 150 personnes migrantes à Irun © Radio France - Franck Dolosor

Les deux présidents ont également évoqué la situation des migrants africains qui depuis plusieurs mois tentent de traverser la frontière franco-espagnole par le Pays basque, au cours d'une réunion de la table ronde interinstitutionnelle pour l'assistance urgence aux migrants en transit. Dans cette table ronde sera d'ailleurs désormais ajouté un représentant de l'agglomération Pays basque. Les deux présidents ont aussi déposé une gerbe de fleurs sur le pont Saint Jacques en hommage aux sept migrants qui ont perdu la vie en Gipuzkoa et à Ciboure où trois hommes avaient été mortellement fauchés par un train. Selon les institutions basques, l'an dernier plus de sept mille africains sont passés par Irun.

Il y a quelques mois, Jean René Etchegaray et Iñigo Urkullu avaient déjà présenté une déclaration commune pour demander aux états français et espagnol des politiques publiques plus dignes pour les centaines de femmes, d'enfants et d'hommes qui fuient leurs pays d'origine et tentent de vivre plus décemment.