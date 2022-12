Crispation, rappel à l'ordre et vote du budget 2023 pour le dernier conseil municipal 2022 de Limoges

Premier dossier sur la table de ce conseil municipal : la modification des horaires de la ligne Limoges-Paris. Mais les discussions se sont vite crispées. La crispation vient d'une délibération demandée par l'opposition d'accorder un temps de parole à l'un de ses élus, Thibault Bergeron, après le maire. Mais la majorité vote contre, à la surprise générale.

En signe de protestation, le chef de file de la gauche Thierry Miguel ne dira pas un mot de toute la séance. Ses colistiers commentent plusieurs points à l'ordre du jour, comme le budget 2023.

Le budget primitif de 2023 a été voté sans l'opposition de gauche, qui a voté contre : un budget de 254 millions d'euros. La hausse frôle les 11 millions d'euros pour les dépenses de fonctionnement. La collectivité doit faire face notamment à la hausse du point d'indice des fonctionnaires et à l'explosion des coûts de l'énergie.

Thibault Bergeron s'inquiète des choix de la majorité. "Cela veut donc dire que la bibliothèque va fermer ses portes trois jours par semaine, tout comme les musées. Et sur les investissements, on a quand même quelques inquiétudes quant à la capacité à la ville de tenir les engagements qu'elle annonce" prévient l'élus de l'opposition.

Garder le cap dans les investissements

37 millions d'euros d'investissements en équipements pour l'année prochaine. Emile Roger Lombertie et son équipe comptent bien garder le cap. "Bien sûr que nous voulons les tenir et nous avons les programmes pour les tenir. Mais derrière, il y a des aléas. C'est pour ça que nous avons plusieurs projets. Vous pouvez accélérer un projet et mettre un peu plus d'argent sur l'un et un peu moins sur l'autre. Mais après, nous sommes en situation de crise. Je ne sais pas quelle sera l'inflation l'année prochaine et je ne sais pas ce que l'inflation nous apportera comme limitation" explique le maire de la ville de Limoges.

La ville a signé mardi soir avec la Banque des territoires une convention dite d'"acting". Un prêt de 4 200 000 € pour changer 5000 lampadaires. Limoges s'engage ensuite à le rembourser avec les quelque 800 000 € d'économie attendus chaque année. Concernant le taux communal des impôts et donc de la taxe foncière à Limoges, il sera voté en mars. Ils seront de l'ordre de 10 à 15% pour compenser l'inflation et poursuivre les investissements a expliqué le maire.

Quid des subventions aux associations ?

Les élus ont également discuté des subventions aux associations dans le cadre du contrat de ville. La Fête du Livre aura lieu l'année prochaine les 12, 13 et 14 mai, sur deux sites, à la patinoire et au centre culture Jean Gagnant.

L'opposition s'est aussi prononcée contre la délibération concernant Lire à Limoges. "On est très inquiets parce que Lire à Limoges, ça va se réduire à peau de chagrin. On va basculer de 300 auteurs accueillis à 150 auteurs. Donc vous comprenez que dans ces conditions-là, on ne peut pas voter pour cette délibération qui voit finalement les moyens de Lire à Limoges se réduire. Ça a des répercussions évidemment sur l'accès à la culture pour toutes et tous" justifie Thibault Bergeron.

"On est en train de le saccager et ça, c'est terrible"

L'élu de gauche souhaiterait ainsi que Lire à Limoges ait la même ampleur et le même rayonnement que la Foire de Brive. "Aujourd'hui, malheureusement, on est sur des standards qui sont beaucoup plus faibles et on avait cet événement culturel fort qui donnait une identité à notre ville. On est en train de le saccager et ça, c'est terrible" rajoute l'élu de l'opposition.

Les interventions ont été plus ou couronnées de succès et d'écoute. Le maire lui-même a dû rappeler à l'ordre un adjoint en demandant du calme et de la retenue. Les élus d'opposition sont finalement restés jusqu'au bout. En revanche, ils ont manqué de s''étouffer quand le maire a souhaité un joyeux Noël dans la paix et la joie du seigneur.